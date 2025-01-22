Зачем удалять зубы мудрости: причины и последствия

Зубы мудрости — это рудиментарные образования, которые из-за эволюции утратили свое значение в процессе пережёвывания пищи. Их прорезывание обычно происходит между 17 и 29 годами, однако у многих людей они отсутствуют или растут частично. Неправильное расположение или сложности с уходом за этими зубами часто приводят к их удалению.
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стоматология
Показания к удалению
Удаление зубов мудрости рекомендуется при следующих проблемах:
Недостаток местав зубном ряду: прорезывание третьего моляра может вызывать смещение соседних зубов, приводя к изменению прикуса.
Кариес: труднодоступность для очищения способствует быстрому разрушению зубов.
Неправильное расположение: зуб может расти под углом к соседним зубам, щеке или языку, повреждая ткани.
Воспаление (перикоронит): это сопровождается болью, трудностями при жевании, воспалением лимфоузлов и субфебрильной температурой.
Ограничениями для удаления могут быть
Беременность.
Недавно перенесённые сердечно-сосудистые заболевания.
Высокое артериальное давление.
Наличие опухолей в области зуба.
Перед удалением важно сделать рентген или КТ, чтобы уточнить расположение зуба.
Подготовка к процедуре
Подготовительный этап включает:
Осмотр полости рта и зубов.
Профессиональную гигиену.
Устранение очагов кариеса.
Рентгенографию челюсти.
При воспалениях или других осложнениях перед операцией может потребоваться предварительное лечение.
Ход операции
Удаление зуба мудрости проводится под местной анестезией. Основные этапы:
Разрыв связи зуба с лункой с помощью инструментов.
Раскачивание зуба элеватором для облегчения его извлечения.
Полное удаление зуба с использованием щипцов.
Очистка лунки от патологических тканей и наложение швов при необходимости.
Удалять за одно посещение рекомендуется не более двух зубов с одной стороны.
Рекомендации после удаления
После операции важно соблюдать следующие правила:
Прикладывайте холод к щеке для уменьшения отёка (по 15 минут с перерывами).
Избегайте ванн, саун и физических нагрузок.
Пережёвывайте пищу на противоположной стороне.
Не полоскайте рот в первые дни, чтобы не повредить сгусток крови.
Используйте мягкую щётку и избегайте оперированной области.
При необходимости врач может назначить обезболивающие, антисептические гели или антибиотики.
Возможные осложнения
Больиотёк: нормальная реакция на операцию, которая уменьшается в течение нескольких дней.
Кровотечение: обычно проходит самостоятельно, но при необходимости требуется медицинская помощь.
Аллергические реакции: возможны у людей с предрасположенностью.
При сильной боли или признаках воспаления важно обратиться к стоматологу.
Заключение
Удаление зуба мудрости — это стандартная стоматологическая процедура, необходимая для предотвращения осложнений. Соблюдение рекомендаций врача и качественный уход за полостью рта помогут избежать неприятных последствий и ускорить процесс восстановления.
Уточнения
Зу́бы му́дрости - 8-й зуб в ряду, третий моляр (всего их 4), обычно прорезаются в возрасте 17-25 лет (иногда позже, реже раньше, иногда не прорезаются — остаются ретенированными). Не до конца прорезавшиеся зубы называются "полуретинированными".
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