Зачем удалять зубы мудрости: причины и последствия

3:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зубы мудрости — это рудиментарные образования, которые из-за эволюции утратили свое значение в процессе пережёвывания пищи. Их прорезывание обычно происходит между 17 и 29 годами, однако у многих людей они отсутствуют или растут частично. Неправильное расположение или сложности с уходом за этими зубами часто приводят к их удалению.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

Показания к удалению

Удаление зубов мудрости рекомендуется при следующих проблемах:

Недостаток места в зубном ряду : прорезывание третьего моляра может вызывать смещение соседних зубов, приводя к изменению прикуса.

: прорезывание третьего моляра может вызывать смещение соседних зубов, приводя к изменению прикуса. Кариес: труднодоступность для очищения способствует быстрому разрушению зубов.

труднодоступность для очищения способствует быстрому разрушению зубов. Неправильное расположение: зуб может расти под углом к соседним зубам, щеке или языку, повреждая ткани.

зуб может расти под углом к соседним зубам, щеке или языку, повреждая ткани. Воспаление (перикоронит): это сопровождается болью, трудностями при жевании, воспалением лимфоузлов и субфебрильной температурой.

Ограничениями для удаления могут быть

Беременность.

Недавно перенесённые сердечно-сосудистые заболевания.

Высокое артериальное давление.

Наличие опухолей в области зуба.

Перед удалением важно сделать рентген или КТ, чтобы уточнить расположение зуба.

Подготовка к процедуре

Подготовительный этап включает:

Осмотр полости рта и зубов.

Профессиональную гигиену.

Устранение очагов кариеса.

Рентгенографию челюсти.

При воспалениях или других осложнениях перед операцией может потребоваться предварительное лечение.

Ход операции

Удаление зуба мудрости проводится под местной анестезией. Основные этапы:

Разрыв связи зуба с лункой с помощью инструментов.

Раскачивание зуба элеватором для облегчения его извлечения.

Полное удаление зуба с использованием щипцов.

Очистка лунки от патологических тканей и наложение швов при необходимости.

Удалять за одно посещение рекомендуется не более двух зубов с одной стороны.

Рекомендации после удаления

После операции важно соблюдать следующие правила:

Прикладывайте холод к щеке для уменьшения отёка (по 15 минут с перерывами).

Избегайте ванн, саун и физических нагрузок.

Пережёвывайте пищу на противоположной стороне.

Не полоскайте рот в первые дни, чтобы не повредить сгусток крови.

Используйте мягкую щётку и избегайте оперированной области.

При необходимости врач может назначить обезболивающие, антисептические гели или антибиотики.

Возможные осложнения

Боль и отёк: нормальная реакция на операцию, которая уменьшается в течение нескольких дней.

нормальная реакция на операцию, которая уменьшается в течение нескольких дней. Кровотечение: обычно проходит самостоятельно, но при необходимости требуется медицинская помощь.

обычно проходит самостоятельно, но при необходимости требуется медицинская помощь. Аллергические реакции: возможны у людей с предрасположенностью.

При сильной боли или признаках воспаления важно обратиться к стоматологу.

Заключение

Удаление зуба мудрости — это стандартная стоматологическая процедура, необходимая для предотвращения осложнений. Соблюдение рекомендаций врача и качественный уход за полостью рта помогут избежать неприятных последствий и ускорить процесс восстановления.

Уточнения

Зу́бы му́дрости - 8-й зуб в ряду, третий моляр (всего их 4), обычно прорезаются в возрасте 17-25 лет (иногда позже, реже раньше, иногда не прорезаются — остаются ретенированными). Не до конца прорезавшиеся зубы называются "полуретинированными".

