Сонливость: просто усталость или серьезный симптом
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Постоянная сонливость может быть как следствием усталости, так и сигналом серьезных проблем в организме. Давайте разберемся, когда это состояние становится опасным, и как с ним справиться.
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Девушка спит
Что такое сонливость
Сонливость — это непреодолимое желание спать, сопровождающееся слабостью, снижением концентрации и физической усталостью. Часто возникают дополнительные симптомы:
- Сухость во рту и глазах.
- Зевота.
- Замедление сердцебиения.
- Головные боли и мигрени.
Такое состояние снижает продуктивность, усложняет выполнение даже простых задач и ухудшает общее качество жизни.
Чем опасна сонливость
Если игнорировать постоянное чувство усталости, это может привести к:
- Депрессии.
- Заболеваниям сердца и сосудов.
- Повышенному риску травм из-за снижения концентрации.
В тяжелых случаях сонливость может стать причиной аварий и серьезных последствий для здоровья.
Основные причины сонливости
Естественные факторы
- Недостаток солнечного света.
- Физическое переутомление.
- Нехватка витаминов, особенно витамина D3.
- Душное помещение или смена часовых поясов.
Патологические причины
- Гипотония и нехватка кислорода.
- Заболевания щитовидной железы (гипотиреоз).
- Апноэ сна.
- Сахарный диабет.
- Железодефицитная анемия.
- Неврологические и психические расстройства (депрессия, стресс).
- Атеросклероз сосудов головного мозга.
Диагностика
Для выявления причин сонливости стоит обратиться к терапевту. Основные методы диагностики:
- Анализ крови и мочи.
- Электроэнцефалография.
- Полисомнография.
- МРТ или КТ для исключения патологий головного мозга.
При необходимости вас направят к узким специалистам, например, эндокринологу или кардиологу.
Как справиться с сонливостью
Простые меры
- Регулярная физическая активность — даже прогулки на свежем воздухе помогают.
- Правильное питание с достаточным количеством витаминов и минералов.
- Строгий режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время.
- Минимизация стресса.
Медицинская помощь
Если сонливость вызвана болезнью, врач назначит лечение. Например:
- Адаптогены (женьшень, родиола) при стрессах и упадке сил.
- Препараты для устранения анемии при низком уровне железа.
- Средства для лечения апноэ сна.
Не занимайтесь самолечением — это может усугубить проблему.
Профилактика
- Полноценный ночной сон (не менее 7-8 часов).
- Регулярные прогулки и проветривание помещений.
- Избегание чрезмерных нагрузок.
- Контроль хронических заболеваний.
Уточнения
Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - "над, выше" + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов