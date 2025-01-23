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Сонливость: просто усталость или серьезный симптом

3:00
Здоровье

Постоянная сонливость может быть как следствием усталости, так и сигналом серьезных проблем в организме. Давайте разберемся, когда это состояние становится опасным, и как с ним справиться.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Что такое сонливость

Сонливость — это непреодолимое желание спать, сопровождающееся слабостью, снижением концентрации и физической усталостью. Часто возникают дополнительные симптомы:

  • Сухость во рту и глазах.
  • Зевота.
  • Замедление сердцебиения.
  • Головные боли и мигрени.

Такое состояние снижает продуктивность, усложняет выполнение даже простых задач и ухудшает общее качество жизни.

Чем опасна сонливость

Если игнорировать постоянное чувство усталости, это может привести к:

  • Депрессии.
  • Заболеваниям сердца и сосудов.
  • Повышенному риску травм из-за снижения концентрации.

В тяжелых случаях сонливость может стать причиной аварий и серьезных последствий для здоровья.

Основные причины сонливости

Естественные факторы

  • Недостаток солнечного света.
  • Физическое переутомление.
  • Нехватка витаминов, особенно витамина D3.
  • Душное помещение или смена часовых поясов.

Патологические причины

  • Гипотония и нехватка кислорода.
  • Заболевания щитовидной железы (гипотиреоз).
  • Апноэ сна.
  • Сахарный диабет.
  • Железодефицитная анемия.
  • Неврологические и психические расстройства (депрессия, стресс).
  • Атеросклероз сосудов головного мозга.

Диагностика

Для выявления причин сонливости стоит обратиться к терапевту. Основные методы диагностики:

  • Анализ крови и мочи.
  • Электроэнцефалография.
  • Полисомнография.
  • МРТ или КТ для исключения патологий головного мозга.

При необходимости вас направят к узким специалистам, например, эндокринологу или кардиологу.

Как справиться с сонливостью

Простые меры

  • Регулярная физическая активность — даже прогулки на свежем воздухе помогают.
  • Правильное питание с достаточным количеством витаминов и минералов.
  • Строгий режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время.
  • Минимизация стресса.

Медицинская помощь

Если сонливость вызвана болезнью, врач назначит лечение. Например:

  • Адаптогены (женьшень, родиола) при стрессах и упадке сил.
  • Препараты для устранения анемии при низком уровне железа.
  • Средства для лечения апноэ сна.

Не занимайтесь самолечением — это может усугубить проблему.

Профилактика

  • Полноценный ночной сон (не менее 7-8 часов).
  • Регулярные прогулки и проветривание помещений.
  • Избегание чрезмерных нагрузок.
  • Контроль хронических заболеваний.

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - "над, выше" + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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