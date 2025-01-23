Сонливость: просто усталость или серьезный симптом

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянная сонливость может быть как следствием усталости, так и сигналом серьезных проблем в организме. Давайте разберемся, когда это состояние становится опасным, и как с ним справиться.

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Что такое сонливость

Сонливость — это непреодолимое желание спать, сопровождающееся слабостью, снижением концентрации и физической усталостью. Часто возникают дополнительные симптомы:

Сухость во рту и глазах.

Зевота.

Замедление сердцебиения.

Головные боли и мигрени.

Такое состояние снижает продуктивность, усложняет выполнение даже простых задач и ухудшает общее качество жизни.

Чем опасна сонливость

Если игнорировать постоянное чувство усталости, это может привести к:

Депрессии.

Заболеваниям сердца и сосудов.

Повышенному риску травм из-за снижения концентрации.

В тяжелых случаях сонливость может стать причиной аварий и серьезных последствий для здоровья.

Основные причины сонливости

Естественные факторы

Недостаток солнечного света.

Физическое переутомление.

Нехватка витаминов, особенно витамина D3.

Душное помещение или смена часовых поясов.

Патологические причины

Гипотония и нехватка кислорода.

Заболевания щитовидной железы (гипотиреоз).

Апноэ сна.

Сахарный диабет.

Железодефицитная анемия.

Неврологические и психические расстройства (депрессия, стресс).

Атеросклероз сосудов головного мозга.

Диагностика

Для выявления причин сонливости стоит обратиться к терапевту. Основные методы диагностики:

Анализ крови и мочи.

Электроэнцефалография.

Полисомнография.

МРТ или КТ для исключения патологий головного мозга.

При необходимости вас направят к узким специалистам, например, эндокринологу или кардиологу.

Как справиться с сонливостью

Простые меры

Регулярная физическая активность — даже прогулки на свежем воздухе помогают.

Правильное питание с достаточным количеством витаминов и минералов.

Строгий режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время.

Минимизация стресса.

Медицинская помощь

Если сонливость вызвана болезнью, врач назначит лечение. Например:

Адаптогены (женьшень, родиола) при стрессах и упадке сил.

Препараты для устранения анемии при низком уровне железа.

Средства для лечения апноэ сна.

Не занимайтесь самолечением — это может усугубить проблему.

Профилактика

Полноценный ночной сон (не менее 7-8 часов).

Регулярные прогулки и проветривание помещений.

Избегание чрезмерных нагрузок.

Контроль хронических заболеваний.

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - "над, выше" + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

