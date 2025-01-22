Сколько энергетиков безопасно пить в день: где проходит безопасная граница

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Энергетические напитки давно стали популярным средством для повышения тонуса, особенно среди тех, кто ведет активный или напряженный образ жизни. Но насколько они безопасны?

Фото: commons.wikimedia.org by Инопланетная еда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Энергетические напитки

Что такое энергетик

Энергетические напитки содержат кофеин, витамины и углеводы, которые временно активизируют ресурсы организма. Однако они не добавляют энергии, а заставляют организм расходовать собственные резервы. Это может быть приемлемо в малых дозах, но при регулярном употреблении негативные последствия неизбежны.

Сколько можно пить без вреда

Оптимальное количество кофеина для взрослого человека — до 400 мг в сутки, что примерно равно двум банкам энергетика. Однако в неделю не рекомендуется пить более пяти банок объёмом 330 мл. Избыточное употребление может вызвать:

Бессонницу.

Учащённый пульс.

Скачки давления.

Тревожность.

Проблемы с пищеварением.

Кому противопоказаны энергетики

Энергетики не рекомендуется употреблять:

Детям и подросткам до 18 лет.

Беременным и кормящим женщинам.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, бессонницей и проблемами с нервной системой.

Как снизить риск

Чтобы минимизировать вред:

Пейте не больше двух банок в сутки с интервалом не менее четырёх часов.

Никогда не смешивайте энергетики с алкоголем.

Используйте их в исключительных случаях, а не ежедневно.

Чем заменить энергетик

Если нужно взбодриться, попробуйте:

Увеличить освещение: солнечный свет способствует выработке витамина D, улучшающего настроение.

солнечный свет способствует выработке витамина D, улучшающего настроение. Следить за осанкой: прямая спина помогает улучшить кислородный обмен.

прямая спина помогает улучшить кислородный обмен. Слушать музыку: приятные звуки стимулируют активность мозга.

приятные звуки стимулируют активность мозга. Сделать разминку: 15-20 минут легкой активности восстановят силы.

Полезные альтернативы

Природные добавки могут стать более безопасной заменой:

L-карнитин : помогает организму извлекать энергию из жировых запасов.

: помогает организму извлекать энергию из жировых запасов. Таурин: поддерживает тонус и участвует в энергетических процессах.

поддерживает тонус и участвует в энергетических процессах. Женьшень: повышает стрессоустойчивость.

повышает стрессоустойчивость. Элеутерококк: природный адаптоген, укрепляющий организм.

Итог

Энергетики — это временное решение, но их чрезмерное употребление грозит серьёзными проблемами со здоровьем. Поддерживать энергию помогут сбалансированный распорядок дня, правильное питание и природные стимуляторы.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

