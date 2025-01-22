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Сколько энергетиков безопасно пить в день: где проходит безопасная граница

2:42
Здоровье

Энергетические напитки давно стали популярным средством для повышения тонуса, особенно среди тех, кто ведет активный или напряженный образ жизни. Но насколько они безопасны?

Энергетические напитки
Фото: commons.wikimedia.org by Инопланетная еда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Энергетические напитки

Что такое энергетик

Энергетические напитки содержат кофеин, витамины и углеводы, которые временно активизируют ресурсы организма. Однако они не добавляют энергии, а заставляют организм расходовать собственные резервы. Это может быть приемлемо в малых дозах, но при регулярном употреблении негативные последствия неизбежны.

Сколько можно пить без вреда

Оптимальное количество кофеина для взрослого человека — до 400 мг в сутки, что примерно равно двум банкам энергетика. Однако в неделю не рекомендуется пить более пяти банок объёмом 330 мл. Избыточное употребление может вызвать:

  • Бессонницу.
  • Учащённый пульс.
  • Скачки давления.
  • Тревожность.
  • Проблемы с пищеварением.

Кому противопоказаны энергетики

Энергетики не рекомендуется употреблять:

  • Детям и подросткам до 18 лет.
  • Беременным и кормящим женщинам.
  • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, бессонницей и проблемами с нервной системой.

Как снизить риск

Чтобы минимизировать вред:

  • Пейте не больше двух банок в сутки с интервалом не менее четырёх часов.
  • Никогда не смешивайте энергетики с алкоголем.
  • Используйте их в исключительных случаях, а не ежедневно.

Чем заменить энергетик

Если нужно взбодриться, попробуйте:

  • Увеличить освещение: солнечный свет способствует выработке витамина D, улучшающего настроение.
  • Следить за осанкой: прямая спина помогает улучшить кислородный обмен.
  • Слушать музыку: приятные звуки стимулируют активность мозга.
  • Сделать разминку: 15-20 минут легкой активности восстановят силы.

Полезные альтернативы

Природные добавки могут стать более безопасной заменой:

  • L-карнитин: помогает организму извлекать энергию из жировых запасов.
  • Таурин: поддерживает тонус и участвует в энергетических процессах.
  • Женьшень: повышает стрессоустойчивость.
  • Элеутерококк: природный адаптоген, укрепляющий организм.

Итог

Энергетики — это временное решение, но их чрезмерное употребление грозит серьёзными проблемами со здоровьем. Поддерживать энергию помогут сбалансированный распорядок дня, правильное питание и природные стимуляторы.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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