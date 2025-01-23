Сладкая ловушка: почему диетическая кола почти так же вредна, как обычная?

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с Pravda.Ru поделилась своим мнением о том, насколько диетическая кола отличается от обычной.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кола

Эксперт объяснила, что у нас есть врождённые механизмы, которые определяют наши вкусовые предпочтения, в том числе любовь к сладкому. Это связано с тем, что в прошлом люди часто испытывали дефицит сахара, который служил быстрым источником энергии.

В мозгу человека существуют два центра: один отвечает за поиск и потребление энергии, а другой — за оценку состояния организма. Когда мы находим сладкий вкус, активируется первый центр, и мы стремимся получить удовольствие от еды или напитка. Однако второй центр напоминает нам о том, что избыток калорий может быть вреден. В результате возникает компромисс: мы удовлетворяем свои потребности в сладком, но в более щадящей форме, отметила диетолог.

"Сказать, что диетическая кола хорошо — нет, не хорошо. Но это компромиссно. И почему нехорошо, потому что заменители сахара могут стимулировать это же чувство голода. То есть все равно потребность в сахаре не уменьшается. То есть сахара будет все равно хотеться, поэтому тут нужно либо компенсировать это какой-то другой едой, то есть нельзя пить колу просто так с заменителем сахара натощак. А просто давать в этот момент другую еду. Просто будет поменьше этого сахара", — пояснила Соломатина.

Поэтому лучше не злоупотреблять колой с заменителями сахара, особенно натощак. Вместо этого можно попробовать пить её в сочетании с другой едой, которая будет содержать меньше сахара. Это поможет снизить риск возникновения зависимости от сладкого, подчеркнула врач.

"От колы тоже определённого рода зависимость возникает. Вообще, от употребления сахара. А кола — просто это ускоритель всасывания сахара. Тут не просто сахар, который мы положили в чай или съели в виде варенья, там хоть какой-то сдерживающий фактор, а здесь газация ускоряет всасывание сахара. Вот почему быстро, прям инъекция мгновенная. Тогда вообще не нужно и начинать", — уверена Соломатина.

Это может вызвать зависимость, подобную той, что возникает при употреблении никотина. Если у человека уже есть зависимость от сладкого, ему может быть трудно отказаться от колы. В этом случае можно попробовать постепенно уменьшать количество выпиваемого напитка или использовать альтернативные методы для снижения тревожности и улучшения настроения.

Важно помнить, что кола — это всего лишь один из источников сахара. Чтобы избежать зависимости, лучше ограничить потребление всех сладких продуктов и напитков, заключила специалист.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп вновь установил в своём рабочем кабинете кнопку для заказа диетической версии напитка "Кока-кола". Эта кнопка находилась на столе ещё во время первого президентского срока Трампа, пока в 2021 году Джо Байден не убрал её из Овального кабинета.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

