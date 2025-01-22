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Какую смородину выбрать для здоровья: советы от диетолога Гинзбурга

1:14
Здоровье

Смородина известна как настоящий источник витаминов и микроэлементов. Но какая из разновидностей — красная или чёрная — является более полезной? Этот вопрос прояснил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

В эфире передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнул, что чёрная смородина, прежде всего, богата витаминами C и P. Эти вещества играют важную роль в укреплении сосудов и профилактике атеросклероза. Среди всех видов смородины, именно чёрная считается наиболее питательной и ценной для здоровья.

"Если мы говорим о диетологическом значении, то пользы больше в чёрной смородине", — подчеркнул врач.

Однако это не означает, что другие сорта смородины — красная и белая — не имеют своей ценности. В этих ягодах тоже присутствует множество полезных свойств. Все виды смородины богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений. Кроме того, вещества, содержащиеся в косточках, кожуре и мякоти этой ягоды, способствуют омолаживанию кожи, помогают устранить отечность и даже улучшают зрение.

 

Уточнения

Сосуды  трубчатые органы у животных и человека, по которым движется жидкая среда. Например: кровеносные сосуды, лимфатические сосуды.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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