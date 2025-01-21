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Рациональный подход или слабость? Зачем Трамп вернул в Белый дом кнопку для диетической колы?

2:46
Здоровье

Трамп вернул в свой кабинет кнопку для заказа диетической кока-колы. Она находилась на столе президента ещё во время его первого срока, но в 2021 году Байден убрал её из Овального кабинета.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Этот факт в разговоре с Pravda.ru прокомментировала Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

Соломатина считает, что Трамп отчасти задумывается о своём здоровье, возвращая кнопку для заказа именно диетической колы.

"Любой человек, который умеет мыслить рационально и оптимизировать многие вещи, рано или поздно задумывается о своём здоровье. Если сравнить наш организм с механизмом, то без профилактики и своевременного ремонта даже самая надежная машина со временем выйдет из строя. Поэтому Трамп, как человек думающий, не может игнорировать эту проблему", — сказала Соломатина.

Диетолог напомнила, что рядом с новым президентом США находится Илон Маск, который обладает совершенно другим образом мышления. Да Трамп хорошо понимает процессы, происходящие вокруг него в любой области.

"Трамп понимает, что это плохо, поэтому он нашёл просто такую альтернативу — удовлетворить свои потребности, но так, чтобы при этом не дать лишних калорий своему организму. Это компромисс", — считает Соломатина.

Эксперт полагает, что, видимо, в случае с Трампом употребление колы — это уже устоявшаяся привычка и зависимость.

"Президент, он же человек. Если он президент, он от этого не перестаёт быть человеком. И потребности также остаются. Мы видим, что Трамп уже немолодой человек, но он в хорошей ментальной и физической форме. Я считаю, что его рацион корректируют как могут, но ему решили немного вкусного оставить", — выразила своё мнение Соломатина.

Что такое кока-кола или другой напиток? Это быстрый дофамин. Дофамин — это гормон удовольствия. Сёрфинг в ленте новостей — это то же самое, короткий дофамин. Или игромания — это тоже способ получить быстрый дофамин.

"Мы можем позволить себе немного расслабиться и позволить себе эти радости. Это нормальное, врождённое желание. Мы можем съесть что-то вкусное, у нас есть праздники и так далее. Мы можем посмотреть фильм или поиграть в карты. Или секс — не только для того, чтобы иметь детей. В жизни много радостей", — отметила специалист.

Но если это становится зависимостью, когда всё подчиняет себе, то это уже плохо, заключила диетолог.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, 47-й действующий президент США с 20 января 2025 года и 45-й президент США с 2017 по 2021 год.

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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