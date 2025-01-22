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Прощай, очки: как лазерная коррекция возвращает зрение

2:16
Здоровье

Задумывались ли вы, что можно попрощаться с очками и линзами всего за одну короткую процедуру? Лазерная коррекция зрения становится спасением для тех, кто мечтает видеть мир чётко и ясно.

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Как работает процедура

Лазерная коррекция зрения корректирует форму роговицы, благодаря чему световые лучи правильно фокусируются на сетчатке. Хирург с помощью лазера испаряет микроскопические слои ткани, устраняя дефекты зрения. Процедура занимает всего 5-15 минут на глаз и обеспечивает моментальный эффект.

Кому подходит лазерная коррекция

Процедура помогает людям с:

  • Близорукостью до -12 дптр.
  • Дальнозоркостью до +6 дптр.
  • Астигматизмом до +/- 4 дптр.

Также это отличное решение для тех, кто не переносит линзы или чья профессия не позволяет носить очки.

Противопоказания

Коррекция не проводится при:

  • Возрасте до 18 лет.
  • Беременности или кормлении грудью.
  • Сухости глаз.
  • Глаукоме, катаракте, заболеваниях роговицы.
  • Активных инфекциях или воспалениях.

Подготовка

За 2-3 недели до операции:

  • Прекратите носить линзы.
  • Сократите зрительные нагрузки.
  • Откажитесь от алкоголя и противовоспалительных препаратов.

Перед процедурой проведите необходимые анализы и проконсультируйтесь с врачом.

Восстановление

После операции важно:

  • Избегать контакта глаз с водой, пылью.
  • Носить солнцезащитные очки.
  • Ограничить физические нагрузки и использование гаджетов.

Полное восстановление занимает от нескольких дней до пары недель.

Мифы и реальность

Многие опасаются, что процедура вредна для зрения или противопоказана нерожавшим женщинам. На самом деле лазерная коррекция безопасна и не оказывает влияния на здоровье глаз в будущем.

Почему стоит выбрать лазерную коррекцию

  • Быстрое восстановление.
  • Долговременный эффект.
  • Отсутствие шрамов и боли.
  • Возможность забыть об очках и линзах.

Уточнения

Офтальмоло́гия (от др.-греч. ὀφθαλμός "глаз" + λόγος "учение") — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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