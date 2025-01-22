Прощай, очки: как лазерная коррекция возвращает зрение

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, что можно попрощаться с очками и линзами всего за одну короткую процедуру? Лазерная коррекция зрения становится спасением для тех, кто мечтает видеть мир чётко и ясно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офтальмолог

Как работает процедура

Лазерная коррекция зрения корректирует форму роговицы, благодаря чему световые лучи правильно фокусируются на сетчатке. Хирург с помощью лазера испаряет микроскопические слои ткани, устраняя дефекты зрения. Процедура занимает всего 5-15 минут на глаз и обеспечивает моментальный эффект.

Кому подходит лазерная коррекция

Процедура помогает людям с:

Близорукостью до -12 дптр.

Дальнозоркостью до +6 дптр.

Астигматизмом до +/- 4 дптр.

Также это отличное решение для тех, кто не переносит линзы или чья профессия не позволяет носить очки.

Противопоказания

Коррекция не проводится при:

Возрасте до 18 лет.

Беременности или кормлении грудью.

Сухости глаз.

Глаукоме, катаракте, заболеваниях роговицы.

Активных инфекциях или воспалениях.

Подготовка

За 2-3 недели до операции:

Прекратите носить линзы.

Сократите зрительные нагрузки.

Откажитесь от алкоголя и противовоспалительных препаратов.

Перед процедурой проведите необходимые анализы и проконсультируйтесь с врачом.

Восстановление

После операции важно:

Избегать контакта глаз с водой, пылью.

Носить солнцезащитные очки.

Ограничить физические нагрузки и использование гаджетов.

Полное восстановление занимает от нескольких дней до пары недель.

Мифы и реальность

Многие опасаются, что процедура вредна для зрения или противопоказана нерожавшим женщинам. На самом деле лазерная коррекция безопасна и не оказывает влияния на здоровье глаз в будущем.

Почему стоит выбрать лазерную коррекцию

Быстрое восстановление.

Долговременный эффект.

Отсутствие шрамов и боли.

Возможность забыть об очках и линзах.

Уточнения

Офтальмоло́гия (от др.-греч. ὀφθαλμός "глаз" + λόγος "учение") — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.

