Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты зимнего ухода за кожей: как справиться с сухостью
Как не стать жертвой инвестиционного обмана
Последний потомок Пушкина хочет расследовать гибель писателя
Почему на АКПП запрещено переключаться на нейтраль: всё дело в скрытой опасности
Как искать убежавшую домашнюю кошку: 10 проверенных советов
Декор кухни: 8 способов использовать пространство между шкафами и потолком
Тайна собачьего лая: что они видят в зеркале?
Врач рассказал, при какой болезни полезно есть клюкву
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит

Сахарозаменители: безопасная альтернатива или скрытая угроза

3:18
Здоровье

Сегодня сахарозаменители активно используются как в домашнем питании, так и в промышленности. Эти вещества помогают снизить потребление сахара, что особенно важно при диабете или стремлении контролировать вес. Но насколько они безопасны, особенно если говорить о природных заменителях?

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Природные сахарозаменители: что это такое

К природным подсластителям относят мед, кленовый сироп, нектар агавы, фруктозу, мелассу и концентраты соков. Они часто позиционируются как более здоровая альтернатива сахару, благодаря минимальной обработке и натуральному происхождению. Однако большинство из них всё же подвергаются переработке, что не всегда делает их менее калорийными.

Эти заменители содержат углеводы, которые при избыточном потреблении могут приводить к тем же последствиям, что и обычный сахар: набор веса, кариес и проблемы с уровнем глюкозы в крови.

Можно ли их использовать при диабете

Хотя некоторые природные заменители, например, сироп агавы, заявляются как продукты с низким гликемическим индексом, это утверждение научно не подтверждено.

Такие подсластители повышают уровень сахара в крови, что делает их неприемлемыми для неконтролируемого употребления при диабете. Диабетикам важно учитывать эти продукты в расчете доз инсулина или полностью исключать их из рациона.

Подходят ли они для снижения веса

Природные сахарозаменители не являются низкокалорийными. Их калорийность близка к сахару, поэтому они не подходят для похудения. Употребление таких продуктов стоит ограничить, если целью является контроль массы тела. Для эффективного снижения калорийности рациона лучше использовать искусственные подсластители, не содержащие углеводов.

Полезны ли эти заменители для здоровья

Природные сахарозаменители, такие как мед, содержат витамины и минералы, но их количество недостаточно велико, чтобы существенно повлиять на здоровье. При этом мед может вызывать аллергию у людей с поллинозом, что также стоит учитывать.

Умеренность — ключ к безопасности

Несмотря на их природное происхождение, употреблять такие подсластители нужно с осторожностью. Они могут стать полезным дополнением к рациону, если у человека нет необходимости контролировать вес или уровень сахара в крови. Но в противном случае важно ограничивать их потребление, чтобы избежать набора веса и других проблем со здоровьем.

Как выбрать продукты с сахарозаменителями

Если на упаковке указано, что продукт "без сахара", это не всегда означает низкую калорийность. Природные подсластители, такие как мед или сироп агавы, всё равно содержат калории, хоть и не являются чистым сахаром. Обращайте внимание на состав продукта и учитывайте их энергетическую ценность.

Итог

Природные сахарозаменители — это скорее вопрос вкусовых предпочтений, чем способ снизить калории или улучшить здоровье. Если важна строгая диета или контроль веса, стоит рассмотреть искусственные заменители сахара или вовсе сократить потребление сладкого.

Уточнения

Са́харозамени́тели - вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов (патока, мёд).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Три ложки этого средства — и ваша малина станет размером со сливу
Садоводство, цветоводство
Три ложки этого средства — и ваша малина станет размером со сливу Аудио 
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Правда ТВ
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться Аудио 
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят
Домашние животные
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Последние материалы
Тайна собачьего лая: что они видят в зеркале?
Врач рассказал, при какой болезни полезно есть клюкву
7 простых шагов для идеального домашнего спа
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит
Сахарозаменители: безопасная альтернатива или скрытая угроза
Этот новый вид фитнеса сводит мир с ума: прокачай тело и укрепи мышцы на четвереньках
Жена Владимира Преснякова рассказала о выполнении мужем супружеского долга
Встроенный шкаф: что нужно знать перед заказом
Роберт Паттинсон рассказал, что чувствует после рождения дочери
Секреты длинных локонов: как ускорить рост волос дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.