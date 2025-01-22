Быстрая помощь при тревоге: дыхательные техники, которые спасут вас от беспокойства

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современная жизнь полна стрессов, и умение быстро восстановить внутренний баланс — необходимый навык. Эффективными техниками для этого поделилась кардиолог Оксана Лищенко.

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Дыхательные упражнения для перехода в альфа-состояние

Первый способ снять беспокойство — это расслабляющее дыхание. Закройте глаза и начните дышать ровно и спокойно, считая до 10. Делайте вдохи короче выдохов. Такая техника помогает перевести мозг из состояния стресса в альфа-ритм, характерный для покоя и релаксации.

Почему это работает

В обычной жизни наш мозг работает в гамма- или бета-ритмах, особенно когда мы активны или переживаем стресс.

Повышение бета-ритма — частый спутник тревоги, гнева и напряжения.

Когда мы расслабляемся или закрываем глаза, мозг переходит в альфа-ритм, который помогает снять стресс.

Если вы ощущаете тревогу или страх, попробуйте этот метод. Он помогает вернуть баланс и восстановить спокойствие за считаные минуты.

Согревание рук для снятия стресса

Еще один простой способ справиться с беспокойством — согреть руки. Вы можете потереть ладони друг о друга или подержать их под теплой водой.

Почему это эффективно

Во время стресса кровь отходит от конечностей из-за сокращения сосудов под влиянием адреналина и кортизола. Это приводит к охлаждению рук и ног.

Согревание рук улучшает кровоток, расширяет сосуды и стимулирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление.

Эта техника проста, но отлично работает в любой ситуации: будь то напряженный рабочий момент или неожиданное беспокойство.

Заключение

Стресс и тревога — неизбежные спутники жизни, но научившись правильно дышать и уделяя внимание таким простым действиям, как согревание рук, вы можете быстро вернуть себе спокойствие. Эти техники подходят для любой обстановки, будь то офис, дом или общественное место.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

