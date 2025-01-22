Быстрая помощь при тревоге: дыхательные техники, которые спасут вас от беспокойства

Современная жизнь полна стрессов, и умение быстро восстановить внутренний баланс — необходимый навык. Эффективными техниками для этого поделилась кардиолог Оксана Лищенко.
Первый способ снять беспокойство — это расслабляющее дыхание. Закройте глаза и начните дышать ровно и спокойно, считая до 10. Делайте вдохи короче выдохов. Такая техника помогает перевести мозг из состояния стресса в альфа-ритм, характерный для покоя и релаксации.
Если вы ощущаете тревогу или страх, попробуйте этот метод. Он помогает вернуть баланс и восстановить спокойствие за считаные минуты.
Еще один простой способ справиться с беспокойством — согреть руки. Вы можете потереть ладони друг о друга или подержать их под теплой водой.
Эта техника проста, но отлично работает в любой ситуации: будь то напряженный рабочий момент или неожиданное беспокойство.
Стресс и тревога — неизбежные спутники жизни, но научившись правильно дышать и уделяя внимание таким простым действиям, как согревание рук, вы можете быстро вернуть себе спокойствие. Эти техники подходят для любой обстановки, будь то офис, дом или общественное место.
Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.
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