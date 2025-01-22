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Эмоциональное переедание: как справиться, когда еда заменяет комфорт

2:40
Здоровье

В последние годы темы правильного питания и отношения к еде стали особенно актуальными. Многие люди сталкиваются с расстройствами пищевого поведения, и одна из самых распространенных проблем — это переедание. Эксперт персональный тренер и консультант по расстройствам пищевого поведения Екатерина Малыгина, объясняет, как понять, что ваши отношения с едой выходят из-под контроля, и что с этим делать.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Виды переедания

  • Компульсивное переедание: вы едите часто и много, не замечая этого, и в итоге набирается значительное количество калорий, но чувство сытости так и не наступает.
  • Экстернальное переедание: вы поддаетесь внешним факторам, например, видите, как кто-то ест, и тут же хотите повторить его действия. Это переедание связано не с реальной потребностью в еде, а с психологическим стимулом.
  • Эмоциональное переедание: еда становится "спасением" от стресса или негативных эмоций. Люди, сталкивающиеся с этим видом переедания, заедают тревогу, грусть и радость, но результат — это замкнутый круг, ведущий к нарушению пищевого поведения.

Что делать, если отношения с едой стали сложными

Откажитесь от диет

  • Диеты часто приводят к быстрому возврату веса, а иногда и к большему его набору. Диетолог Екатерина Малыгина напоминает, что если бы диеты работали, люди не возвращались бы к ним снова и снова.

Трезво оценивайте свою внешность

  • Иногда мы слишком зацикливаемся на 2-3 килограммах, не понимая, что они не изменят нашу фигуру в глазах окружающих. Это может быть не только вопросом внешности, но и психологических проблем.

Изучите свои реакции на стресс

  • Стресс влияет на аппетит — для некоторых он снижает его, а для других наоборот, увеличивает. Понимание этих реакций поможет вам правильно настроить тренировки и рацион.

Учитесь распознавать сигналы голода и насыщения

  • Иногда мы путаем голод с жаждой или психологическим голодом, не осознавая, что организм просто нуждается в отдыхе или жидкости.

Как восстановить здоровые отношения с едой

  • Прислушивайтесь к своему телу и эмоциям: понимание своих психологических потребностей, потребностей в еде и отдыхе поможет вам наладить правильное питание и избавиться от переедания.
  • Любите себя и свое тело, не позволяйте еде контролировать вашу жизнь.

Эмоциональная зависимость от пищи — это сигнал, что пришло время работать с собой и с профессионалом.

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние (также приступообра́зное перееда́ние, компульси́вное перееда́ние или расстро́йство компульси́вного перееда́ния, гиперфаги́ческая реа́кция на стре́сс; англ. binge-eating disorder, сокращённо BED) — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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