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Как максимально раскрыть целебные свойства клетчатки для быстрого оздоровления?

1:39
Здоровье

Существует распространенное мнение, что для поддержания хорошего пищеварения достаточно придерживаться правильного питания. Однако на самом деле важно не только соблюдать баланс в рационе, но и включать в него определенные продукты, которые способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

В кишечнике протекают жизненно важные процессы: это не просто переработка пищи, но и усвоение питательных веществ. Качество микрофлоры кишечника оказывает непосредственное влияние на состояние всего организма, подчеркивают специалисты портала "Роскачество".

Какие продукты помогают улучшить микрофлору кишечника? Прежде всего, это клетчатка. Она играет ключевую роль в поддержании здоровья кишечника. Чтобы достичь максимальной пользы, желательно ежедневно употреблять овощи, свежие фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

Кроме клетчатки, необходимый акцент следует делать на получение пробиотиков и пребиотиков, которые содержатся в продуктах, таких как йогурт, кефир и другие кисломолочные изделия. Когда клетчатка сочетается с пробиотиками, они не просто противостоят друг другу, но и взаимно усиливают свои полезные свойства, что способствует улучшению нашего здоровья.

Также важно не забывать об адекватном потреблении воды, поскольку она играет ключевую роль в нормальном функционировании пищеварительной системы. Без достаточного количества жидкости полезные микроэлементы не смогут эффективно усвоиться в желудочно-кишечном тракте.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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