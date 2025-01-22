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Почему быстрое похудение опасно: риски для здоровья, о которых важно знать

3:16
Здоровье

Стремление похудеть в краткие сроки — частое явление среди людей, желающих привести себя в форму. Но эксперты предупреждают: быстрые результаты, особенно в вопросах потери веса, могут быть не только нестабильными, но и опасными для здоровья.

Диета
Фото: https://www.freepik.com
Диета

Почему нельзя торопиться

Сегодня, когда проблема избыточного веса становится всё более актуальной, многие ищут быстрые способы решения. ЗОЖ стал популярным трендом, и многие стремятся получить быстрые результаты, надеясь на чудо-средства или марафоны. Однако слишком быстрые изменения в образе жизни могут нанести непоправимый вред.

Если человек теряет 700-900 граммов в неделю, это считается безопасным темпом похудения. Однако если цель — сбросить 10 килограммов за месяц или два, это уже может серьезно повредить организму. Резкие изменения в рационе и интенсивные тренировки могут привести к стрессу, что спровоцирует физические и психологические проблемы.

Как стресс влияет на организм

Для тех, кто привык к малоподвижному образу жизни и неправильному питанию, резкая смена привычек вызывает стресс. Снижение калорийности рациона и увеличение физической активности воспринимается организмом как сильная нагрузка, что ведет к сбоям в нервной, гормональной, пищеварительной и других системах.

Что может произойти при слишком быстром похудении

Возврат веса

  • Быстрое похудение часто заканчивается его возвращением, иногда с прибавлением. Стресс, вызванный резким снижением калорий, заставляет организм запасать жир, что приводит к быстрому набору веса после срывов.

Психологические проблемы

  • Часто быстрые изменения в питании приводят к депрессии или тревожности. Психика не успевает адаптироваться к ограничениям, что приводит к психологическому дискомфорту.

Усталость и дефицит энергии

  • Резкое снижение калорийности пищи приводит к недостатку необходимых питательных веществ, что сказывается на физической активности. У человека появляются слабость, усталость и проблемы с восстановлением после тренировок.

Нарушения работы органов

  • Быстрое снижение веса может повредить защитные механизмы органов. Например, проблемы с почками или желчным пузырем, а также нарушение сердечно-сосудистой системы.

Гормональные сбои

  • Стресс и неправильное питание могут вызвать сбои в гормональной системе, что приводит к нарушению менструального цикла и другим проблемам.

Как избежать вреда и похудеть правильно

Важно подходить к снижению веса с умом и быть готовым к длительному процессу. Проконсультируйтесь с диетологом, который поможет правильно рассчитать калорийность рациона, а также оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов. Поддержка психолога тоже может быть полезной, особенно при ограничениях в питании.

Похудение — это не быстрый процесс, и его результаты должны быть стабильными и безопасными для здоровья. Лучше делать это постепенно, ставя приоритет на здоровье, а не на скорость.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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