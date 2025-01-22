Поддержка нервной системы: какие витамины выбрать

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сокращение светового дня осенью и зимой может вызывать сонливость, снижение настроения и проблемы с концентрацией. Такие симптомы часто связаны с дефицитом микронутриентов, которые играют ключевую роль в поддержании эмоционального баланса. Узнайте, какие витамины и минералы помогут вам справиться с сезонной хандрой.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коэнзим Q10

Йод

Роль: регулирует работу щитовидной железы, метаболизм и температуру тела.

регулирует работу щитовидной железы, метаболизм и температуру тела. Рекомендация: 150 мкг в сутки, лучше в сочетании с селеном.

Селен

Роль: антиоксидант, поддерживает иммунитет и помогает усваивать йод.

антиоксидант, поддерживает иммунитет и помогает усваивать йод. Рекомендация: 50-70 мкг в сутки. Предпочтительна форма селенометионина.

Витамин D

Роль: уменьшает воспаления, влияет на настроение, память и усвоение кальция.

уменьшает воспаления, влияет на настроение, память и усвоение кальция. Рекомендация: 600-800 МЕ в день, при дефиците — до 4000 МЕ.

Магний

Роль: регулирует нервную систему, уровень сахара, сон и расслабление мышц.

регулирует нервную систему, уровень сахара, сон и расслабление мышц. Рекомендация: 300 мг в сутки (в форме цитрата магния).

Витамины группы B

Роль: поддерживают нервную систему, помогают усваивать магний и триптофан.

поддерживают нервную систему, помогают усваивать магний и триптофан. Рекомендация: Принимайте комплексные добавки витаминов группы B для повышения энергии и улучшения настроения.

Цинк

Роль: снижает стресс, поддерживает работу щитовидной железы и иммунитета.

снижает стресс, поддерживает работу щитовидной железы и иммунитета. Рекомендация: 8-11 мг в сутки (в форме цитрата, глюконата или хелата).

Железо

Роль: устраняет усталость, повышает уровень гемоглобина и кислорода в крови.

устраняет усталость, повышает уровень гемоглобина и кислорода в крови. Рекомендация: Принимайте железо с витамином C и белковой пищей курсами 3-6 месяцев.

Омега-3

Роль: стабилизирует уровень кортизола, снижает перепады настроения.

стабилизирует уровень кортизола, снижает перепады настроения. Рекомендация: 2-4 г в сутки, особенно при депрессиях и синдроме усталых надпочечников.

Как обеспечить правильное усвоение

Следите за состоянием ЖКТ: проблемы с пищеварением снижают эффективность добавок.

проблемы с пищеварением снижают эффективность добавок. Выбирайте качественные в итамины и микроэлементы.

в Учитывайте время приема: некоторые добавки лучше усваиваются с пищей, другие — натощак.

Дополнительные рекомендации

Режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Физическая активность: регулярные тренировки помогают снизить уровень стресса.

регулярные тренировки помогают снизить уровень стресса. Сбалансированный рацион: употребляйте разнообразные продукты, богатые натуральными витаминами.

Заключение

Поддержание эмоционального баланса в зимний период требует комплексного подхода. Включите в рацион эти 8 нутриентов, и ваше настроение останется стабильным даже в самые пасмурные дни.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

