Поддержка нервной системы: какие витамины выбрать

Сокращение светового дня осенью и зимой может вызывать сонливость, снижение настроения и проблемы с концентрацией. Такие симптомы часто связаны с дефицитом микронутриентов, которые играют ключевую роль в поддержании эмоционального баланса. Узнайте, какие витамины и минералы помогут вам справиться с сезонной хандрой.
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Коэнзим Q10
Йод
Роль: регулирует работу щитовидной железы, метаболизм и температуру тела.
Рекомендация: 150 мкг в сутки, лучше в сочетании с селеном.
Селен
Роль: антиоксидант, поддерживает иммунитет и помогает усваивать йод.
Рекомендация: 50-70 мкг в сутки. Предпочтительна форма селенометионина.
Витамин D
Роль: уменьшает воспаления, влияет на настроение, память и усвоение кальция.
Рекомендация: 600-800 МЕ в день, при дефиците — до 4000 МЕ.
Магний
Роль: регулирует нервную систему, уровень сахара, сон и расслабление мышц.
Рекомендация: 300 мг в сутки (в форме цитрата магния).
Витамины группы B
Роль: поддерживают нервную систему, помогают усваивать магний и триптофан.
Рекомендация: Принимайте комплексные добавки витаминов группы B для повышения энергии и улучшения настроения.
Цинк
Роль: снижает стресс, поддерживает работу щитовидной железы и иммунитета.
Рекомендация: 8-11 мг в сутки (в форме цитрата, глюконата или хелата).
Железо
Роль: устраняет усталость, повышает уровень гемоглобина и кислорода в крови.
Рекомендация: Принимайте железо с витамином C и белковой пищей курсами 3-6 месяцев.
Омега-3
Роль: стабилизирует уровень кортизола, снижает перепады настроения.
Рекомендация: 2-4 г в сутки, особенно при депрессиях и синдроме усталых надпочечников.
Как обеспечить правильное усвоение
Следите за состоянием ЖКТ: проблемы с пищеварением снижают эффективность добавок.
Выбирайте качественные витамины и микроэлементы.
Учитывайте время приема: некоторые добавки лучше усваиваются с пищей, другие — натощак.
Дополнительные рекомендации
Режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.
Физическая активность: регулярные тренировки помогают снизить уровень стресса.
Поддержание эмоционального баланса в зимний период требует комплексного подхода. Включите в рацион эти 8 нутриентов, и ваше настроение останется стабильным даже в самые пасмурные дни.
Уточнения
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии