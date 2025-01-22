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Поддержка нервной системы: какие витамины выбрать

2:58
Здоровье

Сокращение светового дня осенью и зимой может вызывать сонливость, снижение настроения и проблемы с концентрацией. Такие симптомы часто связаны с дефицитом микронутриентов, которые играют ключевую роль в поддержании эмоционального баланса. Узнайте, какие витамины и минералы помогут вам справиться с сезонной хандрой.

Коэнзим Q10
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коэнзим Q10

Йод

  • Роль: регулирует работу щитовидной железы, метаболизм и температуру тела.
  • Рекомендация: 150 мкг в сутки, лучше в сочетании с селеном.

Селен

  • Роль: антиоксидант, поддерживает иммунитет и помогает усваивать йод.
  • Рекомендация: 50-70 мкг в сутки. Предпочтительна форма селенометионина.

Витамин D

  • Роль: уменьшает воспаления, влияет на настроение, память и усвоение кальция.
  • Рекомендация: 600-800 МЕ в день, при дефиците — до 4000 МЕ.

Магний

  • Роль: регулирует нервную систему, уровень сахара, сон и расслабление мышц.
  • Рекомендация: 300 мг в сутки (в форме цитрата магния).

Витамины группы B

  • Роль: поддерживают нервную систему, помогают усваивать магний и триптофан.
  • Рекомендация: Принимайте комплексные добавки витаминов группы B для повышения энергии и улучшения настроения.

Цинк

  • Роль: снижает стресс, поддерживает работу щитовидной железы и иммунитета.
  • Рекомендация: 8-11 мг в сутки (в форме цитрата, глюконата или хелата).

Железо

  • Роль: устраняет усталость, повышает уровень гемоглобина и кислорода в крови.
  • Рекомендация: Принимайте железо с витамином C и белковой пищей курсами 3-6 месяцев.

Омега-3

  • Роль: стабилизирует уровень кортизола, снижает перепады настроения.
  • Рекомендация: 2-4 г в сутки, особенно при депрессиях и синдроме усталых надпочечников.

Как обеспечить правильное усвоение

  • Следите за состоянием ЖКТ: проблемы с пищеварением снижают эффективность добавок.
  • Выбирайте качественные витамины и микроэлементы.
  • Учитывайте время приема: некоторые добавки лучше усваиваются с пищей, другие — натощак.

Дополнительные рекомендации

  • Режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.
  • Физическая активность: регулярные тренировки помогают снизить уровень стресса.
  • Сбалансированный рацион: употребляйте разнообразные продукты, богатые натуральными витаминами.

Заключение

Поддержание эмоционального баланса в зимний период требует комплексного подхода. Включите в рацион эти 8 нутриентов, и ваше настроение останется стабильным даже в самые пасмурные дни.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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