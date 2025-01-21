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Русская блогерша раскрыла правду о ценах на зубное лечение в США

2:18
Здоровье

Блогерша из России Нелли Андерсон на своем канале "Nellifornication" поделилась впечатлениями о стоимости стоматологических услуг в США. По её словам, цены здесь настолько высоки, что даже страховка не всегда спасает пациентов от крупных доплат.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

Сколько стоят стоматологические услуги

  • Установка пломбы обойдется пациенту в 10-30 тысяч рублей.
  • Стоимость коронки варьируется от 50 до 300 тысяч рублей.

Почему стоматология в США такая дорогая

Стоматолог-хирург Роланд объяснил, что ключевая причина высоких цен — это дороговизна обучения. Ежегодная стоимость обучения будущих стоматологов превышает 30 миллионов рублей, а также включает затраты на аренду помещений, лаборатории и прочие расходы. По словам специалиста, этот фактор напрямую отражается на конечной стоимости услуг, делая лечение недоступным для многих американцев, сообщает «Царьград».

Как обстоят дела в России

В России ситуация с ценами на стоматологические услуги значительно лучше, хотя и здесь за последние годы отмечен рост. Одной из причин повышения стоимости стало подорожание импортных препаратов и материалов, используемых в лечении.

Также инфляция и экономические изменения внесли свою лепту. Тем не менее, по сравнению с американскими расценками, российская стоматология остается более доступной для широких слоев населения.

Почему разница в цене такая большая

Многие пациенты из США отмечают, что высокие затраты на стоматологию вынуждают их обращаться к врачам в других странах, включая Россию, где качество услуг остаётся на высоком уровне, а цены значительно ниже. Блогеры и эмигранты часто советуют медицинский туризм как способ сэкономить, особенно когда речь идет о дорогостоящих процедурах, таких как протезирование или имплантация зубов.

Таким образом, разница в стоимости стоматологических услуг между США и Россией подчёркивает, как экономические и образовательные системы влияют на доступность медицины в разных странах.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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