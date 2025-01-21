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Тревожные сигналы: три главных признака пневмонии, которые нельзя игнорировать

2:15
Здоровье

Пневмония может развиваться быстро и быть крайне опасной, особенно если причиной стал вирус гриппа.

Болезнь
Фото: https://www.freepik.com by benzoix
Болезнь

Врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков рассказал о первых признаках пневмонии и подчеркнул важность своевременного обращения за медицинской помощью, сообщает Радио 1.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

Существуют характерные симптомы, указывающие на воспаление легких:

Повышенная температура

  • Температура тела при пневмонии часто держится на уровне 38-39 градусов. Главное отличие — она не спадает даже после приема жаропонижающих препаратов.

Пневмонический кашель

Кашель может быть непродуктивным или сопровождаться выделением мокроты. Последняя может быть рыжеватой или содержать следы крови, что сигнализирует о воспалении в бронхах и легких.

Мокрота

  • Ее появление является серьезным поводом для проведения рентгенографии грудной клетки.

Почему важно обратиться к врачу

"Диагностировать пневмонию может только специалист. Воспаление легкого уплотняет ткань, что изменяет звуковую проводимость, и это позволяет определить очаг воспаления", — пояснил Звонков.

Также врач напомнил о "гриппозной пневмонии", которая развивается стремительно и может иметь тяжелые последствия.

Как вирусы вызывают пневмонию

По словам врача, вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, проникают через носоглотку и ротоглотку в легкие, заражая эпителий и распространяясь через кровь. Это приводит к воспалению и характерным изменениям в легочной ткани.

Итог: будьте внимательны к своему здоровью

Пневмония — это заболевание, которое требует незамедлительного медицинского вмешательства. Если вы заметили температуру, которая не спадает, упорный кашель с мокротой или постоянное чувство усталости, не игнорируйте эти симптомы. Только врач может поставить точный диагноз и назначить правильное лечение. Бережное отношение к своему организму и своевременное обращение за помощью помогут избежать серьезных осложнений.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία - "болезнь лёгких", от др.-греч. πνεύμων - "лёгкое"), воспаление лёгких - воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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