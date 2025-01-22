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Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий

1:09
Здоровье

Волнение бывает не только тревожным, но и приятным, ведь существует огромная разница между ожиданием своей очереди к врачу и, к примеру, свадьбой или походом на долгожданный концерт, однако мозг воспринимает любое волнительное событие как стресс.

Свадьба
Фото: commons.wikimedia.org by Tom Pumford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свадьба

Именно с этим и связано то, что человек в дальнейшем может забыть некоторые подробности радостных моментов, например, был ли на свадьбе такой-то гость или спел ли певец на концерте такую-то песню.

Реакция на любое волнение заставляет часть мозга, отвечающую за эмоции, вырабатывать норадреналин, благодаря которому человек запоминает особо значимые события, но когда волнение слишком сильно зашкаливает, нейроны мозга активируются до такой степени, что начинают двигаться хаотично, из-за чего уже не в состоянии полностью обрабатывать всю информацию извне.

Как бы ни было обидно забывать детали важных моментов, остаётся просто принять как факт особенность нашего мозга и смириться с этим, к тому же в современном мире в таких случаях могут прийти на помощь фотографии и видео.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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