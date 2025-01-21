Острая пища: польза для здоровья или скрытая угроза

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Острые специи придают блюдам насыщенный вкус и давно стали частью нашего рациона. Но всегда ли они безопасны? О том, когда острое вредно, рассказала диетолог Наталья Павлюк.

Фото: https://www.freepik.com Специи

Чем опасна острая пища

Радио 1 предупреждает: острые блюда противопоказаны людям с проблемами желудка и кишечника. Гастрит, изжога, аллергия на перец, а также синдром раздражённого кишечника — все эти состояния могут усугубляться при употреблении специй.

"Острая пища может вызывать жжение, диарею и даже обострение геморроя. Кроме того, у многих людей появляется неприятное жжение во время похода в туалет", — объяснила Павлюк.

Когда острое может быть полезным

Если организм хорошо переносит специи, употреблять их можно, но в меру. По словам эксперта, острые блюда не стоит есть чаще двух раз в неделю.

"Добавляйте остроту в белковые блюда, тушеные овощи или супы. Это поможет улучшить обмен веществ. Главное — не переусердствовать", — уточнила диетолог.

Как избежать рисков

Для тех, кто любит острую пищу, важно помнить несколько правил:

Начинайте с небольших порций и следите за реакцией организма.

Не употребляйте острое на голодный желудок.

Избегайте чрезмерного добавления специй, если у вас уже есть проблемы с ЖКТ.

Итог

Острая пища может быть как полезной, так и вредной. Всё зависит от состояния организма и количества специй в рационе. Прислушивайтесь к своему телу, чтобы не превратить гастрономическое удовольствие в проблему.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

