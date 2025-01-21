Острая пища: польза для здоровья или скрытая угроза

Острые специи придают блюдам насыщенный вкус и давно стали частью нашего рациона. Но всегда ли они безопасны? О том, когда острое вредно, рассказала диетолог Наталья Павлюк.
Радио 1 предупреждает: острые блюда противопоказаны людям с проблемами желудка и кишечника. Гастрит, изжога, аллергия на перец, а также синдром раздражённого кишечника — все эти состояния могут усугубляться при употреблении специй.
"Острая пища может вызывать жжение, диарею и даже обострение геморроя. Кроме того, у многих людей появляется неприятное жжение во время похода в туалет", — объяснила Павлюк.
Если организм хорошо переносит специи, употреблять их можно, но в меру. По словам эксперта, острые блюда не стоит есть чаще двух раз в неделю.
"Добавляйте остроту в белковые блюда, тушеные овощи или супы. Это поможет улучшить обмен веществ. Главное — не переусердствовать", — уточнила диетолог.
Для тех, кто любит острую пищу, важно помнить несколько правил:
Острая пища может быть как полезной, так и вредной. Всё зависит от состояния организма и количества специй в рационе. Прислушивайтесь к своему телу, чтобы не превратить гастрономическое удовольствие в проблему.
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