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Острая пища: польза для здоровья или скрытая угроза

1:43
Здоровье

Острые специи придают блюдам насыщенный вкус и давно стали частью нашего рациона. Но всегда ли они безопасны? О том, когда острое вредно, рассказала диетолог Наталья Павлюк.

Специи
Фото: https://www.freepik.com
Специи

Чем опасна острая пища

Радио 1 предупреждает: острые блюда противопоказаны людям с проблемами желудка и кишечника. Гастрит, изжога, аллергия на перец, а также синдром раздражённого кишечника — все эти состояния могут усугубляться при употреблении специй.

"Острая пища может вызывать жжение, диарею и даже обострение геморроя. Кроме того, у многих людей появляется неприятное жжение во время похода в туалет", — объяснила Павлюк.

Когда острое может быть полезным

Если организм хорошо переносит специи, употреблять их можно, но в меру. По словам эксперта, острые блюда не стоит есть чаще двух раз в неделю.

"Добавляйте остроту в белковые блюда, тушеные овощи или супы. Это поможет улучшить обмен веществ. Главное — не переусердствовать", — уточнила диетолог.

Как избежать рисков

Для тех, кто любит острую пищу, важно помнить несколько правил:

  • Начинайте с небольших порций и следите за реакцией организма.
  • Не употребляйте острое на голодный желудок.
  • Избегайте чрезмерного добавления специй, если у вас уже есть проблемы с ЖКТ.

Итог

Острая пища может быть как полезной, так и вредной. Всё зависит от состояния организма и количества специй в рационе. Прислушивайтесь к своему телу, чтобы не превратить гастрономическое удовольствие в проблему.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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