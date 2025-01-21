Зависимость от газировки: как гипноз помог мужчине

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Валлиец Энди Карри более 20 лет ежедневно выпивал около 10 литров Pepsi, что составляло 30 банок газировки в день. Эта привычка стоила ему здоровья и почти 3,5 миллиона венгерских форинтов в год. Однако один 40-минутный сеанс гипнотерапии изменил всё.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пепси

Зависимость, которая управляла жизнью

Энди признается, что начинал день с газировки и продолжал пить её на протяжении всего дня, не задумываясь о цене. Даже на свадьбах он поднимал тосты с Pepsi вместо шампанского. Такая зависимость привела к набору веса, резкому снижению энергии и угрозе диабета.

"Цена не имела значения. Я просто покупал Pepsi и пил её весь день", — рассказывает он.

Как избавились от зависимости

Ключевую роль сыграла поддержка жены Энди, Сары. Она организовала сеанс онлайн-гипнотерапии с лондонским специалистом Дэвидом Килмерри. Всего за 40 минут терапии Энди навсегда отказался от сладкого напитка.

"Я не знаю, что сказал Дэвид, но с тех пор я пью только воду и чувствую себя намного лучше", — поделился Энди.

Результаты, которые вдохновляют

Через месяц после сеанса Энди похудел на 6 килограммов, его кожа стала здоровее, а энергия вернулась. Он больше не испытывает тяги к газировке, даже несмотря на то, что в его холодильнике всё ещё лежат две банки Pepsi.

"Я на них даже не смотрю!" — говорит он с гордостью.

Мнение специалиста

Дэвид Килмерри отметил, что случай Энди был одним из самых тяжёлых в его практике.

"10 литров Pepsi в день не только разрушали его тело, но и управляли всей его жизнью. Я рад, что смог помочь ему избавиться от этого яда", — рассказал терапевт.

Урок для всех

История Энди Карри — это напоминание о том, как привычки могут незаметно управлять нашей жизнью, разрушая здоровье и финансы. Его успешный путь к освобождению от зависимости показывает, что с любой проблемой можно справиться, если вовремя обратиться за помощью и проявить решимость. Берегите своё здоровье и не бойтесь менять свою жизнь к лучшему!

Уточнения

Физическая зависимость — зависимость, сопровождающаяся синдромом отмены при прекращении приёма вещества.

