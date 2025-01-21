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В Томске клещ активизировался в январе: пострадал ребенок

1:32
Здоровье

Случай укуса клеща зарегистрирован в деревне Воронино, расположенной недалеко от Томска, сообщает Tomsk.mk.ru. Инцидент произошёл 10 января: насекомое сняли с пятилетнего ребенка, а уже на следующий день его передали в лабораторию для исследования. К счастью, инфекций в клеще обнаружено не было, но ребенок остаётся под наблюдением врачей.

Иксодовый клещ
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Иксодовый клещ

Почему клещи активизировались зимой

Энтомологи объясняют раннюю активность клещей аномально тёплой погодой, наблюдавшейся в новогодние праздники. Обычно сезон клещей завершается с приходом устойчивого снежного покрова, однако зимние оттепели могут спровоцировать их пробуждение.

Как избежать укусов

Эксперты рекомендуют соблюдать осторожность при первых потеплениях, особенно если на улице начинают появляться проталины. Клещи активны уже при минимальных плюсовых температурах, поэтому важно уделять внимание мерам защиты:

  • Избегайте прогулок в высокой траве и лесных зонах без специальной одежды.
  • Проводите осмотр кожи после прогулок.
  • Используйте репелленты, подходящие для зимнего сезона.

Важно помнить

Зимняя активность клещей — редкое, но реальное явление, вызванное аномальными погодными условиями. Чтобы защитить себя и своих близких, соблюдайте меры предосторожности даже в нехарактерные для этих насекомых сезоны.

Ваше здоровье — в ваших руках!

Уточнения

Клещи́ - членистоногие животные класса паукообразных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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