Гормональные нарушения у женщин: как понять, что что-то не так

3:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гормоны — это химические вещества, регулирующие множество процессов в организме. Они вырабатываются эндокринными железами и влияют на все: от настроения до метаболизма. У женщин гормональный фон может меняться на различных этапах жизни, и иногда эти изменения становятся причиной серьезных проблем.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лицо женщины

Как гормоны влияют на здоровье женщин

Изменения уровня гормонов в организме — естественное явление, которое происходит во время полового созревания, беременности и менопаузы. Однако, если колебания гормонов происходят без видимых причин, это может свидетельствовать о гормональном сбое, который требует внимания. Нарушение гормонального фона вызывает перепады настроения, усталость, увеличение веса, высыпания на коже и другие физические симптомы.

Когда стоит задуматься о гормональных сбоях

После завершения полового созревания гормональный фон женщины стабилизируется, но колебания продолжаются в рамках менструального цикла.

Проблемы начинаются, когда нарушается регулярность цикла, появляются боли или изменения его длительности. В возрасте 40-45 лет гормональные изменения становятся более заметными: уровень эстрогена и прогестерона снижается, что может привести к приливам, ночным потам, и даже снижению либидо.

Симптомы гормональных нарушений могут варьироваться. Женщину могут насторожить такие признаки, как:

Перепады настроения.

Регулярные запоры или диарея.

Нерегулярный менструальный цикл.

Бесплодие.

Боль в животе или спине во время менструации.

Низкое половое влечение.

Бессонница.

Резкие изменения веса.

Чрезмерный рост волос.

Высыпания на коже.

Как диагностировать гормональные нарушения

Для диагностики гормонального дисбаланса нужно сдать анализы на гормоны, такие как эстроген, прогестерон, тестостерон, а также анализы на гормоны щитовидной железы. Врач может назначить дополнительные обследования: УЗИ, МРТ, рентген, а также анализ мочи для мониторинга уровней гормонов.

Методы лечения гормональных нарушений

После выявления нарушения гормонального фона лечение может включать:

Медикаментозную терапию: Применение синтетических гормонов, таких как противозачаточные средства, для регулирования менструальных циклов или уменьшения симптомов менопаузы. В тяжелых случаях назначаются препараты для заместительной гормональной терапии.

Наружные средства: например, кремы и гели для восстановления уровня эстрогена в интимной зоне.

например, кремы и гели для восстановления уровня эстрогена в интимной зоне. Антиандрогенные препараты: применяются для лечения избыточного роста волос, угревой сыпи и других эстетических проблем, вызванных гормональным дисбалансом.

применяются для лечения избыточного роста волос, угревой сыпи и других эстетических проблем, вызванных гормональным дисбалансом. Изменения в образе жизни: снижение стресса, правильное питание, регулярные физические нагрузки помогают в восстановлении гормонального фона. Умеренные упражнения и избегание триггеров, таких как курение и алкоголь, способствуют поддержанию нормального гормонального баланса.

Заключение

Гормональный дисбаланс у женщин — это не редкость, и его можно успешно лечить. Главное — вовремя обратиться к специалисту и пройти обследование. Своевременное вмешательство поможет избежать долгосрочных проблем со здоровьем и улучшить качество жизни.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

