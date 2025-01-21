Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Картофельный провал: три ключевых ошибки, которые стоит избежать
Минстрой задействует Госуслуги для работы с долгами за ЖКХ
Завтрак, обед, ужин: как правильно питаться в течение дня
Органический сад на балконе: как превратить скучный уголок в оазис зелени
Страх перед другими собаками: как помочь своему питомцу справиться
Экологичное и экономичное средство для уборки: просто уксус и 1 столовая ложка соламила
Можно ли беременным сидеть нога на ногу? Наука против мифов
Можно ли пить алкоголь без вреда для здоровья? Исследования ученых

Гормональные нарушения у женщин: как понять, что что-то не так

3:38
Здоровье

Гормоны — это химические вещества, регулирующие множество процессов в организме. Они вырабатываются эндокринными железами и влияют на все: от настроения до метаболизма. У женщин гормональный фон может меняться на различных этапах жизни, и иногда эти изменения становятся причиной серьезных проблем.

Лицо женщины
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо женщины

Как гормоны влияют на здоровье женщин

Изменения уровня гормонов в организме — естественное явление, которое происходит во время полового созревания, беременности и менопаузы. Однако, если колебания гормонов происходят без видимых причин, это может свидетельствовать о гормональном сбое, который требует внимания. Нарушение гормонального фона вызывает перепады настроения, усталость, увеличение веса, высыпания на коже и другие физические симптомы.

Когда стоит задуматься о гормональных сбоях

После завершения полового созревания гормональный фон женщины стабилизируется, но колебания продолжаются в рамках менструального цикла.

Проблемы начинаются, когда нарушается регулярность цикла, появляются боли или изменения его длительности. В возрасте 40-45 лет гормональные изменения становятся более заметными: уровень эстрогена и прогестерона снижается, что может привести к приливам, ночным потам, и даже снижению либидо.

Симптомы гормональных нарушений могут варьироваться. Женщину могут насторожить такие признаки, как:

  • Перепады настроения.
  • Регулярные запоры или диарея.
  • Нерегулярный менструальный цикл.
  • Бесплодие.
  • Боль в животе или спине во время менструации.
  • Низкое половое влечение.
  • Бессонница.
  • Резкие изменения веса.
  • Чрезмерный рост волос.
  • Высыпания на коже.

Как диагностировать гормональные нарушения

Для диагностики гормонального дисбаланса нужно сдать анализы на гормоны, такие как эстроген, прогестерон, тестостерон, а также анализы на гормоны щитовидной железы. Врач может назначить дополнительные обследования: УЗИ, МРТ, рентген, а также анализ мочи для мониторинга уровней гормонов.

Методы лечения гормональных нарушений

После выявления нарушения гормонального фона лечение может включать:

Медикаментозную терапию: Применение синтетических гормонов, таких как противозачаточные средства, для регулирования менструальных циклов или уменьшения симптомов менопаузы. В тяжелых случаях назначаются препараты для заместительной гормональной терапии.

  • Наружные средства: например, кремы и гели для восстановления уровня эстрогена в интимной зоне.
  • Антиандрогенные препараты: применяются для лечения избыточного роста волос, угревой сыпи и других эстетических проблем, вызванных гормональным дисбалансом.
  • Изменения в образе жизни: снижение стресса, правильное питание, регулярные физические нагрузки помогают в восстановлении гормонального фона. Умеренные упражнения и избегание триггеров, таких как курение и алкоголь, способствуют поддержанию нормального гормонального баланса.

Заключение

Гормональный дисбаланс у женщин — это не редкость, и его можно успешно лечить. Главное — вовремя обратиться к специалисту и пройти обследование. Своевременное вмешательство поможет избежать долгосрочных проблем со здоровьем и улучшить качество жизни.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Наука и техника
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака Аудио 
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Красота и стиль
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Последние материалы
Минстрой задействует Госуслуги для работы с долгами за ЖКХ
Завтрак, обед, ужин: как правильно питаться в течение дня
Органический сад на балконе: как превратить скучный уголок в оазис зелени
Страх перед другими собаками: как помочь своему питомцу справиться
Экологичное и экономичное средство для уборки: просто уксус и 1 столовая ложка соламила
Можно ли беременным сидеть нога на ногу? Наука против мифов
Можно ли пить алкоголь без вреда для здоровья? Исследования ученых
Как подготовить тело к лету всего за 10 дней
В Санкт-Петербурге уберут торговые киоски у Спаса на Крови
Ранняя седина у собак: что об этом говорят эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.