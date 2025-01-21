ДНК-тестирование: что оно расскажет о вашем организме

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

ДНК-тестирование стало популярным инструментом для персонализированного подхода к уходу за собой. Узнав особенности своего генома, вы сможете определить, почему не получается сбросить вес, справиться с кожными проблемами или улучшить здоровье волос.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДНК

Что дает ДНК-тестирование

ДНК-тест помогает выявить:

Свойства кожи: увлажненность, предрасположенность к фотостарению, воспалениям и гликированию.

увлажненность, предрасположенность к фотостарению, воспалениям и гликированию. Состояние волос: определение трихологических особенностей.

определение трихологических особенностей. Пищевые особенности: переносимость продуктов, склонность к перекусам, потребности в витаминах и микроэлементах.

переносимость продуктов, склонность к перекусам, потребности в витаминах и микроэлементах. Физическую активность: рекомендации по тренировкам для повышения их эффективности.

рекомендации по тренировкам для повышения их эффективности. Риск заболеваний: предрасположенность к гипертензии, диабету, болезни Альцгеймера и другим патологиям.

Форматы ДНК-тестов

Skin & Hair

Фокус на красоте и здоровье кожи и волос.

Выявляет генетические особенности, влияющие на состояние кожи: увлажненность, защита от фотостарения, склонность к меланоме и воспалениям.

Позволяет подобрать процедуры, исключив потенциально вредные.

Sport & Life

Расширенное исследование, охватывающее питание, физическую активность и здоровье.

Помогает разработать программу тренировок, скорректировать рацион и исключить риски для здоровья.

Почему ДНК-тест полезен

Индивидуальный подход: врач-косметолог может более точно подобрать уход и процедуры, исключив те, что могут навредить.

врач-косметолог может более точно подобрать уход и процедуры, исключив те, что могут навредить. Эффективность: знание генетических особенностей позволяет разработать персонализированную программу питания и тренировок.

знание генетических особенностей позволяет разработать персонализированную программу питания и тренировок. Профилактика: результаты теста помогают выявить риски заболеваний и принять меры для их предотвращения.

Как проходит процедура

Забор материала: с помощью стерильного аппликатора берется буккальный эпителий (с внутренней стороны щеки).

с помощью стерильного аппликатора берется буккальный эпителий (с внутренней стороны щеки). Лабораторное исследование: материал расщепляется на белковые составляющие для анализа.

материал расщепляется на белковые составляющие для анализа. Результаты: готовы через три недели.

Подготовка

За два часа до теста нельзя есть, пить, курить и чистить зубы.

Примеры результатов

Ген перекусов: полиморфизм, провоцирующий частые перекусы, можно компенсировать приемом триптофана.

полиморфизм, провоцирующий частые перекусы, можно компенсировать приемом триптофана. Переносимость алкоголя: быстрое опьянение из-за мутации снижает нагрузку на печень.

быстрое опьянение из-за мутации снижает нагрузку на печень. Синтез коллагена: мутация может снизить эффективность некоторых косметологических процедур, таких как РФ-лифтинг.

Заключение

ДНК-тестирование — это современный способ позаботиться о красоте и здоровье. Узнав свои генетические особенности, вы сможете разработать персонализированный подход к уходу, питанию и физической активности, а также предотвратить потенциальные риски для здоровья.

Уточнения

ДНК-дактилоскопи́я или Генети́ческая дактилоскопи́я, ДНК-тест - система научных методов биологической идентификации индивидуумов (организмов) на основе уникальности последовательности нуклеотидов ДНК каждого живого существа, своеобразного "генетического отпечатка", остающегося индивидуальным и неизменным на протяжении всей жизни индивидуума (организма).

