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Вредные health-тренды: как не попасть в ловушку моды

3:37
Здоровье

Современные health-тренды не всегда оказываются такими полезными, как кажутся на первый взгляд. Многие из них, обещая оздоровление, в долгосрочной перспективе приносят больше вреда, чем пользы. Давайте разберемся, какие из популярных веяний не оправдали себя.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Монодиеты и детокс на сока

Детокс на соках стал настоящим трендом последних лет. Красивые бутылочки с яркими фрешами заполонили соцсети, обещая лёгкость и быстрое похудение. Однако за фасадом эстетики скрываются проблемы:

  • Голод и дискомфорт: Соки не дают ощущения насыщения, что приводит к упадку сил и чувству голода.
  • Расстройство пищеварения: У некоторых людей возникают отёки и проблемы с ЖКТ.
  • Иллюзия очищения: Организм человека уже обладает механизмами естественного детокса. Вместо коротких соковых разгрузок лучше наладить сбалансированное питание.

Диетические продукты: не всё полезное полезно

Продукты, которые часто ассоциируются с ЗОЖ, могут быть далеко не такими здоровыми.

  • Соки и смузи: Хотя это источник витаминов, они также являются "сахарными бомбами". Лучше съесть целый фрукт, сохранив ценные волокна.
  • Гранола и батончики: Часто содержат скрытые сахара, которые в больших количествах способствуют набору веса.
  • Сухофрукты: Несмотря на их полезность, они насыщены натуральным сахаром, поэтому употреблять их нужно в умеренных количествах.

Спортивное питание: не для всех

Новички в фитнесе часто увлекаются протеиновыми коктейлями и батончиками, подражая опытным спортсменам. Однако:

  • Необходимость сомнительна: Спортпит требуется только при высоких энергозатратах.
  • Риск излишнего потребления: Избыточный белок может перегрузить организм, особенно почки.

Передвключением таких добавок в рацион важно проконсультироваться со специалистом.

Обезжиренные продукты: сахар вместо жира

С середины прошлого века жиры считались главной угрозой для здоровья. Однако исследования показали, что:

  • Обезжиренные продукты содержат сахар: Для компенсации вкуса производители добавляют в них сахар, что делает их менее полезными.
  • Жиры необходимы: Они важны для здоровья мозга, кожи и гормональной системы.

Сахар free: иллюзия пользы

Сахар в чистом виде сегодня у многих в немилости, что привело к популярности продуктов с пометкой "sugar free". Но:

  • Скрытые ингредиенты: Подсластители часто маскируются под другими названиями.
  • Потенциальная токсичность: Некоторые заменители сахара могут оказывать негативное влияние на организм.

Безглютеновые продукты: оправдан ли отказ

Безглютеновые продукты стали популярны даже среди тех, кто не страдает целиакией.

  • Бессмысленный отказ: Глютен противопоказан только людям с его непереносимостью.
  • Скрытые калории: Многие безглютеновые продукты содержат больше углеводов и жиров для улучшения вкуса, что сводит их пользу к нулю.

Итог

Популярные health-тренды часто вводят в заблуждение, обещая быстрые результаты. Однако только сбалансированный подход к питанию и умеренность во всем обеспечат долгосрочное здоровье и гармонию. Не поддавайтесь моде без понимания её последствий и всегда оценивайте возможный вред.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend - тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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