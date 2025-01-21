Паническая атака: почему так страшно и что с этим делать

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Паническая атака — это внезапное чувство страха и тревоги, которое может захватить человека без видимых причин. Симптомы могут быть настолько сильными, что человек чувствует, что теряет контроль над собой, его тело начинает реагировать физически, а разум заполняется тревожными мыслями.

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Что происходит во время панической атаки

Во время панической атаки ощущается страх, который может быть вызван совершенно неочевидными причинами. Стремительное учащение сердцебиения, потливость, нехватка воздуха — всё это признаки приступа.

Человек может чувствовать, что его сердце выскакивает из груди, ему не хватает воздуха, а тело буквально дрожит. Однако стоит помнить, что этот страх не имеет реальной угрозы. Паническая атака — это всего лишь реакция организма на внутреннее напряжение.

Причины панической атаки

Точные причины возникновения панических атак в медицине не установлены, но многие специалисты считают, что они могут быть вызваны несколькими факторами:

Психические заболевания: такие как панические расстройства, депрессия, социальная тревожность.

такие как панические расстройства, депрессия, социальная тревожность. Социальные и жизненные факторы: потеря работы, конфликты в семье, изменения в жизни.

потеря работы, конфликты в семье, изменения в жизни. Употребление веществ: алкоголь, наркотики, психостимуляторы.

алкоголь, наркотики, психостимуляторы. Физическое здоровье: заболевания, такие как астма, заболевания щитовидной железы и другие соматические проблемы.

Для некоторых людей паническая атака может быть результатом тяжелого стресса или пережитого травматического опыта.

Симптомы панической атаки

Симптомы могут развиваться всего за несколько минут, но они ощущаются крайне интенсивно. К ним могут относиться:

Учащенное сердцебиение.

Потливость.

Одышка.

Озноб.

Ощущение сухости во рту.

Тошнота, рвота.

Диарея.

Головокружение.

Все эти симптомы — результат выброса в кровь адреналина, который влияет на сердце, сосуды и нервную систему.

Что делать, если паническая атака повторяется

Панические атаки могут значительно ухудшить качество жизни. Если приступы становятся частыми, важно обратиться к врачу. Лечение обычно включает медикаментозную терапию и психотерапию.

Препараты, такие как антидепрессанты и транквилизаторы, могут помочь снизить частоту приступов, а когнитивно-поведенческая терапия помогает пациентам справиться с тревогами и научиться контролировать свои реакции.

Как избежать панических атак

Для того чтобы предотвратить возникновение панических атак, важно научиться справляться со стрессом и тревожностью. Регулярная физическая активность, здоровый сон, отказ от алкоголя и наркотиков помогут снизить вероятность их появления.

Уточнения

Пани́ческая атака - внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота).

