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Гайморит без прокола: возможно ли это

3:50
Здоровье

Гайморит — это воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух, связанное с инфекциями, хроническими заболеваниями носоглотки или стоматологическими проблемами. Заболевание может принимать разные формы, каждая из которых требует особого подхода к диагностике и лечению. Разберемся в симптомах, видах и методах борьбы с гайморитом у взрослых.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by gpointstudio
Девушка

Основные виды гайморита

Медики выделяют две основные формы заболевания:

Острый гайморит

  • Бывает серозным или гнойным. Чаще всего развивается на фоне ОРВИ, гриппа или аллергического ринита. Нередко причиной становятся отеки, перекрывающие отверстия между носовой полостью и пазухами.

Хронический гайморит

  • Включает катаральную, гнойную, полипозную и гнойно-полипозную разновидности. Обычно формируется из-за отсутствия адекватного лечения острой стадии.

Симптомы гайморита

Острый гайморит

  • Насморк, иногда с прозрачными или гнойными выделениями.
  • Тяжесть и болезненные ощущения в области пазух, особенно при наклонах головы.
  • Повышение температуры до 39-40 °C
  • Слабость, потеря аппетита и обоняния.
  • Возможные отеки лица на стороне поражения.

Хронический гайморит

Симптоматика зависит от формы:

  • Катаральная форма: лёгкий дискомфорт, заложенность носа, небольшое утолщение слизистой.
  • Гнойная форма: гнойные выделения, неприятный запах, частые обострения.
  • Полипозная форма: разрастание полипов в пазухах, ощущение заложенности, снижение обоняния.

Причины гайморита

Гайморит может развиваться по нескольким причинам:

  • Инфекции (грипп, ОРВИ, ринит).
  • Искривление носовой перегородки.
  • Воспаление корней верхних зубов.
  • Аллергические реакции.
  • Ослабленный иммунитет.
  • Травмы носа или лица.

Методы лечения

Острая форма

  • Снятие отека: используются сосудосуживающие спреи, но не более 3 дней, чтобы избежать привыкания. Затем переходят на средства с низкой дозировкой глюкокортикоидов.
  • Промывания носа: специальные солевые растворы помогают удалить слизь и облегчить дыхание.
  • Препараты растительного происхождения: при отсутствии гнойного воспаления они способствуют восстановлению слизистой.

Гнойный гайморит

  • Антибиотики: подбираются на основе данных микрофлоры пазух, выявленных при диагностике.
  • Пункция: используется для удаления гноя из пазух. Процедура позволяет облегчить состояние пациента уже после первого сеанса.

Хронический гайморит

  • Терапия зависит от формы заболевания. Основное лечение включает антибиотики, промывания и, при необходимости, хирургические методы. Диагностика (КТ и гаймороскопия) играет ключевую роль в выборе подхода.

Профилактика и рекомендации

  • Поддерживайте нормальную влажность воздуха в помещении.
  • Своевременно лечите насморк и инфекции носоглотки.
  • Избегайте переохлаждения и травм носа.
  • Регулярно посещайте врача при хронических формах ринита или других проблемах носоглотки.

Итог

Гайморит — это серьезное заболевание, которое требует своевременной диагностики и лечения. На ранних стадиях проблему можно устранить без сложных процедур, но в запущенных случаях визит к врачу становится обязательным. Чем быстрее начато лечение, тем больше шансов избежать осложнений и хронической формы болезни.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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