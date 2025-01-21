Гайморит без прокола: возможно ли это

3:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гайморит — это воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух, связанное с инфекциями, хроническими заболеваниями носоглотки или стоматологическими проблемами. Заболевание может принимать разные формы, каждая из которых требует особого подхода к диагностике и лечению. Разберемся в симптомах, видах и методах борьбы с гайморитом у взрослых.

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Основные виды гайморита

Медики выделяют две основные формы заболевания:

Острый гайморит

Бывает серозным или гнойным. Чаще всего развивается на фоне ОРВИ, гриппа или аллергического ринита. Нередко причиной становятся отеки, перекрывающие отверстия между носовой полостью и пазухами.

Хронический гайморит

Включает катаральную, гнойную, полипозную и гнойно-полипозную разновидности. Обычно формируется из-за отсутствия адекватного лечения острой стадии.

Симптомы гайморита

Острый гайморит

Насморк, иногда с прозрачными или гнойными выделениями.

Тяжесть и болезненные ощущения в области пазух, особенно при наклонах головы.

Повышение температуры до 39-40 °C

Слабость, потеря аппетита и обоняния.

Возможные отеки лица на стороне поражения.

Хронический гайморит

Симптоматика зависит от формы:

Катаральная форма: лёгкий дискомфорт, заложенность носа, небольшое утолщение слизистой.

лёгкий дискомфорт, заложенность носа, небольшое утолщение слизистой. Гнойная форма: гнойные выделения, неприятный запах, частые обострения.

гнойные выделения, неприятный запах, частые обострения. Полипозная форма: разрастание полипов в пазухах, ощущение заложенности, снижение обоняния.

Причины гайморита

Гайморит может развиваться по нескольким причинам:

Инфекции (грипп, ОРВИ, ринит).

Искривление носовой перегородки.

Воспаление корней верхних зубов.

Аллергические реакции.

Ослабленный иммунитет.

Травмы носа или лица.

Методы лечения

Острая форма

Снятие отека: используются сосудосуживающие спреи, но не более 3 дней, чтобы избежать привыкания. Затем переходят на средства с низкой дозировкой глюкокортикоидов.

используются сосудосуживающие спреи, но не более 3 дней, чтобы избежать привыкания. Затем переходят на средства с низкой дозировкой глюкокортикоидов. Промывания носа: специальные солевые растворы помогают удалить слизь и облегчить дыхание.

специальные солевые растворы помогают удалить слизь и облегчить дыхание. Препараты растительного происхождения: при отсутствии гнойного воспаления они способствуют восстановлению слизистой.

Гнойный гайморит

Антибиотики: подбираются на основе данных микрофлоры пазух, выявленных при диагностике.

подбираются на основе данных микрофлоры пазух, выявленных при диагностике. Пункция: используется для удаления гноя из пазух. Процедура позволяет облегчить состояние пациента уже после первого сеанса.

Хронический гайморит

Терапия зависит от формы заболевания. Основное лечение включает антибиотики, промывания и, при необходимости, хирургические методы. Диагностика (КТ и гаймороскопия) играет ключевую роль в выборе подхода.

Профилактика и рекомендации

Поддерживайте нормальную влажность воздуха в помещении.

Своевременно лечите насморк и инфекции носоглотки.

Избегайте переохлаждения и травм носа.

Регулярно посещайте врача при хронических формах ринита или других проблемах носоглотки.

Итог

Гайморит — это серьезное заболевание, которое требует своевременной диагностики и лечения. На ранних стадиях проблему можно устранить без сложных процедур, но в запущенных случаях визит к врачу становится обязательным. Чем быстрее начато лечение, тем больше шансов избежать осложнений и хронической формы болезни.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

