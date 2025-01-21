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Трамп обвинил ВОЗ в неэффективности и объявил о выходе США из организации

3:31
Здоровье

В понедельник, 20 января, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В своем выступлении в Белом доме Трамп обвинил ВОЗ в "неэффективном управлении" и "политической зависимости", а также раскритиковал диспропорцию в финансировании между США и Китаем.

Дональд Трамп подписывает указ
Фото: POOL by JIM WATSON
Дональд Трамп подписывает указ

Обоснования решения

Трамп заявил, что США несут чрезмерное финансовое бремя, финансируя ВОЗ.

"Китай, с населением 1,4 миллиарда человек, платит почти на 90% меньше, чем США. Это неприемлемо," — заявил президент.

США исторически были крупнейшим спонсором ВОЗ, но Трамп отметил, что организация "нас обманывала" и не провела необходимых реформ после пандемии COVID-19.

Отказ от участия в Пандемическом соглашении

Вместе с выходом из ВОЗ, Трамп объявил, что США больше не будут участвовать в переговорах по Пандемическому соглашению, организованному ВОЗ. Целью этого соглашения является создание глобальных правил для подготовки к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

ВОЗ, базирующаяся в Женеве, сыграла центральную роль в координации усилий во время пандемии COVID-19. Однако, по мнению Трампа, организация продемонстрировала "полное бездействие" в критический момент.

История взаимоотношений США и ВОЗ

Это уже второй раз, когда Трамп выводит США из ВОЗ. Первое решение было принято в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, но позже отменено президентом Джо Байденом в 2021 году.

В период пандемии США подвергались критике за медленную реакцию на распространение вируса. Страна стала эпицентром пандемии в 2020 году и первой в мире достигла отметки в 1 миллион смертей от коронавируса.

Последствия для ВОЗ

Выход США, крупнейшего спонсора организации, представляет серьезный вызов для ВОЗ. Организация ежегодно собирает средства на борьбу с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. На 2025 год ВОЗ планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов для ответа на 42 текущих кризиса.

В своем заявлении ВОЗ подчеркнула:

"Сокращение гуманитарных фондов происходит на фоне растущей потребности в жизненно важных услугах. Никогда еще не было столь важно увеличивать инвестиции в здравоохранение."

Другие инициативы Трампа

Помимо выхода из ВОЗ, Трамп также подписал:

  • Указ о помиловании 1,5 тысячи человек, участвовавших в нападении на Капитолий.
  • Указ о выходе США из Парижского соглашения по климату.
  • Указы, направленные на снижение стоимости жизни для американцев, включая пересмотр энергетической и торговой политики.

Реакция мирового сообщества

Решение Трампа вызвало резкую критику со стороны экспертов в области здравоохранения и международных организаций. Многие считают, что выход США из ВОЗ подрывает глобальное сотрудничество в сфере здравоохранения, особенно в условиях продолжающейся борьбы с последствиями пандемии.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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