В посуде из этого материала нельзя хранить квашеные и маринованные продукты

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Посуда из хрусталя красива и изысканна, она хорошо смотрится на праздничном столе, но в некоторых случаях может быть опасной для здоровья. Чтобы этого избежать, нужно знать, какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в посуде из этого материала.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Маринованные огурцы

Речь идёт о квашеных и маринованных продуктах. Дело в том, что в хрустале присутствует тяжёлый металл — свинец, который, вступая в реакцию с веществами, содержащимися в квашеной капусте, маринованных огурцах и другой подобной пище, проникает в неё, а затем и в организм человека. Это грозит почечной недостаточностью, анемией и болезнями нервной системы.

"Даже незначительное количество свинца способно вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, включая отравления. Под воздействием кислотных сред, например, уксуса, свинец постепенно вымывается из хрусталя. Например, квашеная капуста содержит молочную кислоту, которая образуется в процессе ферментации. Эта кислота вступает в реакцию со свинцом, ускоряя его переход в растворимое состояние. Аналогичная ситуация наблюдается с маринадами, содержащими уксус и другие кислоты", — объяснил в беседе с "Лентой.ру" химик Андрей Дорохов.

Он добавил, что, если беременная женщина будет есть маринованные и квашеные продукты из хрустальной посуды, это нанесёт вред не только ей, но и её ребёнку.

Уточнения

Хруста́ль (от др.-греч. κρύσταλλος) — особый вид стекла, в состав которого входит в значительных количествах окись свинца (PbO) (или бария (BaO)).

