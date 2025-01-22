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Занятия спортом принесут пользу только при соблюдении одного важного условия

1:32
Здоровье

Многие люди, стремящиеся сохранить здоровье и молодость и следящие за своей фигурой, не только стараются правильно питаться, но и занимаются разными видами спорта, однако не все задумываются о том, что эти занятия приносят пользу только при соблюдении одного важного условия.

Бегущие люди
Фото: flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бегущие люди

Чтобы спорт положительно сказывался на здоровье, он должен доставлять удовольствие. Это утверждение может показаться слишком простым и банальным, но не все помнят об этом правиле и совершают ошибки, которые приводят либо к прекращению занятий, либо к вреду для организма.

Слишком рьяные поборники здорового образа жизни порой склонны к перенагрузке. Например, если человек никогда раньше не бегал, но сразу же начинает с 10 километров, он выдохнется, у него будет зашкаливать пульс, и если продолжать и дальше в том же духе, могут появиться проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой. Важно начинать от малого к большему, например, начать с 10—15 минут в день и постепенно наращивать время. Очень важно прислушиваться к своим ощущениям и ориентироваться именно на них.

Также желательно выбирать именно тот вид спорта, который больше всего нравится. Скучные и рутинные занятия очень сложно продолжать, и велика вероятность того, что они быстро сойдут на нет. Важно понять свои предпочтения, и если танцевать вам нравиться больше, чем ходить в тренажёрный зал, танцуйте на здоровье!

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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