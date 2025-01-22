Учёные выяснили, в каком случае ожирение не сокращает жизнь

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские и британские учёные провели исследование, длившееся с 1980-го по 2023 год. Они наблюдали за 400 мужчинами и женщинами и сделали вывод, что существует одно условие, при котором ожирение не сокращает годы жизни. Исследование описано в British Journal of Sports Medicine.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тирамису

Если человек, страдающий ожирением, регулярно занимается спортом, он живёт столько же, сколько живут стройные люди, в то время как люди с избыточным весом, ведущие малоподвижный образ жизни, умирают раньше. Исследователи поняли, что отсутствие физической нагрузки действует на организм куда более пагубно, чем само ожирение.

Учёные подчеркнули, что резкое похудение и такой же резкий набор веса тоже вредят здоровью. Если бы люди, переживающие по поводу лишних килограммов, большее значение придавали бегу, плаванию, езде на велосипеде, аэробике и другим видам спорта и меньше бы мучили себя диетами, общая продолжительность жизни в мире увеличилась бы.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

