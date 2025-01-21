Можно ли беременным сидеть нога на ногу? Наука против мифов

Среди множества примет, передаваемых из поколения в поколение, одной из самых распространённых является запрет для беременных сидеть в положении нога на ногу. По старинным поверьям, если нарушить это правило, ребёнок может родиться косолапым. Но как к этому относится современная наука?
Научные исследования подтверждают: ни одна поза, которую принимает беременная женщина, не способна повлиять на здоровье её будущего ребёнка. В том числе и привычка сидеть нога на ногу. Эта позиция не представляет угрозы ни для матери, ни для малыша.
Единственный нюанс — длительное нахождение в положении со скрещёнными ногами может вызывать:
Если вы заметили подобные симптомы, достаточно изменить позу:
Во время беременности особенно важно слушать своё тело. Чтобы избежать дискомфорта:
Сидение нога на ногу — это скорее привычка, чем угроза. Главное правило для беременной женщины — выбирать комфортные позы и не забывать о смене положения, чтобы поддерживать хорошее кровообращение.
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