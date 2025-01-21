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Можно ли беременным сидеть нога на ногу? Наука против мифов

1:43
Здоровье

Среди множества примет, передаваемых из поколения в поколение, одной из самых распространённых является запрет для беременных сидеть в положении нога на ногу. По старинным поверьям, если нарушить это правило, ребёнок может родиться косолапым. Но как к этому относится современная наука?

День рождения, материнство и ожидания
Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
День рождения, материнство и ожидания

Мифы и реальность

Научные исследования подтверждают: ни одна поза, которую принимает беременная женщина, не способна повлиять на здоровье её будущего ребёнка. В том числе и привычка сидеть нога на ногу. Эта позиция не представляет угрозы ни для матери, ни для малыша.

Возможные неудобства

Единственный нюанс — длительное нахождение в положении со скрещёнными ногами может вызывать:

  • Отеки лодыжек. Из-за затруднённого кровообращения ноги могут опухнуть.
  • Судороги. В результате неправильного положения мышц появляется дискомфорт.

Если вы заметили подобные симптомы, достаточно изменить позу:

  • Поставьте обе ступни на пол.
  • Приподнимитесь на стуле, чтобы улучшить циркуляцию крови.

Как сидеть с комфортом

Во время беременности особенно важно слушать своё тело. Чтобы избежать дискомфорта:

  • Выбирайте удобную мебель с поддержкой спины.
  • Избегайте длительного сидения в одной позе.
  • При возможности поднимайте ноги, используя небольшую подставку или пуфик.

Сидение нога на ногу — это скорее привычка, чем угроза. Главное правило для беременной женщины — выбирать комфортные позы и не забывать о смене положения, чтобы поддерживать хорошее кровообращение.

Уточнения

Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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