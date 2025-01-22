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Врач рассказал, при какой болезни полезно есть клюкву

1:10
Здоровье

Уже много веков назад клюква была одной из самых любимых ягод на Руси, и с тех пор она остаётся такой же популярной. В Европе и США тоже уважают эту кислую ягоду за её уникальные свойства. Нефролог Евгений Шилов рассказал в беседе с aif.ru о пользе клюквы в борьбе с урологическими заболеваниями.

Клюква
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клюква

"Клюква содержит большое количество бензойной кислоты, которая обладает ярко выраженным антимикробным действием, поэтому она действительно рекомендуется при инфекциях мочевых путей, особенно в стадии ремиссии или для профилактики рецидивов этих заболеваний. Более того, бензойная кислота входит в состав многих урологических препаратов и фитокомплексов, применяемых при этой группе заболеваний", — сказал Шилов.

Клюква полезна как в свежем виде, так и в виде морса. Конечно, её нельзя считать единственным средством борьбы с инфекциями, но бывают случаи, когда при её регулярном употреблении получается настолько улучшить состояние здоровья, что допускается сокращение курса приёма лекарств.

 

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно используются в кулинарии и пищевой промышленности.
 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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