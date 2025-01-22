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Назван самый полезный напиток для пожилых людей

1:04
Здоровье

Эндокринолог Оксана Михалева рекомендует пить кефир людям любого возраста, но особенно этот напиток полезен для пожилых мужчин и женщин. О его пользе она рассказала в беседе с "Газетой.ру".

Посуда и цветок в горшке
Фото: unsplash.com by Kris Atomic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посуда и цветок в горшке

У людей в преклонном возрасте случаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, а кефир — лучший помощник в борьбе с этой проблемой. Михалева подчеркнула, что микрофлора кишечника наполовину определяет общее состояние организма, поэтому так важно следить за её нормальным состоянием.

"В кефире присутствуют органические кислоты, которые обладают антисептическим свойством и подавляют рост патологической микрофлоры в кишечнике, защищая от развития дисбактериоза, а микрофлора кишечника — это практически 50% нашего иммунитета", — отметила Михалева.

Кроме того, в кефире содержится много кальция, что тоже очень полезно для людей старше 50 лет, поскольку часто в таком возрасте кости становятся ломкими.

 

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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