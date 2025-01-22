Назван самый полезный напиток для пожилых людей

Эндокринолог Оксана Михалева рекомендует пить кефир людям любого возраста, но особенно этот напиток полезен для пожилых мужчин и женщин. О его пользе она рассказала в беседе с "Газетой.ру".
У людей в преклонном возрасте случаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, а кефир — лучший помощник в борьбе с этой проблемой. Михалева подчеркнула, что микрофлора кишечника наполовину определяет общее состояние организма, поэтому так важно следить за её нормальным состоянием.
"В кефире присутствуют органические кислоты, которые обладают антисептическим свойством и подавляют рост патологической микрофлоры в кишечнике, защищая от развития дисбактериоза, а микрофлора кишечника — это практически 50% нашего иммунитета", — отметила Михалева.
Кроме того, в кефире содержится много кальция, что тоже очень полезно для людей старше 50 лет, поскольку часто в таком возрасте кости становятся ломкими.
Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.