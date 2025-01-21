Какие бывают виды холестерина и что влияет на их уровень

Уровень холестерина в крови влияет на общее состояние организма, поэтому важно регулярно сдавать соответствующие анализы, а также знать, какие бывают типы холестерина и что повышает или понижает их уровень.

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Холестерин ЛПВП

Этот вид холестерина называют хорошим. Если уровень холестерина ЛПВП в норме, он защищает организм от инфаркта и инсульта. Генетические факторы, диабет, курение, избыточный вес и сидячий образ жизни могут снизить уровень этого холестерина. Мужчины в возрасте от 20 до 39 лет, как правило, имеют более высокий уровень холестерина ЛПВП.

Холестерин ЛПНП

Поскольку холестерин ЛПНП считается плохим, важно поддерживать его низкий уровень в крови. Если его уровень высокий, это грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек употребляет слишком много пищи с трансжирами, уровень плохого холестерина неизбежно возрастёт, поэтому важно ограничить употребление фастфуда, снеков, чипсов, кетчупа, полуфабрикатов и других подобных продуктов.

Триглицериды

Триглицериды — это самый распространённый вид жира в организме. Люди с высоким количеством триглицеридов могут иметь повышенный уровень общего холестерина. Уровень триглицеридов наиболее высокий у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, едят слишком много продуктов с сахаром и насыщенными жирами, злоупотребляют алкоголем, а также имеют проблемы с почками и болеют сахарным диабетом.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

