Почему кефир стоит включить в рацион каждому, а пожилым людям — особенно

Кефир — это чрезвычайно полезный кисломолочный напиток, который заслуживает названия "суперфуда". Он полезен для людей всех возрастов, особенно для пожилых, благодаря своим уникальным свойствам, которые помогают предотвращать различные заболевания, включая рак.
Врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог Оксана Михалева рассказала, что кефир отличается от других кисломолочных продуктов своим уникальным составом. В его производстве используется кефирный гриб — симбиоз дрожжевых клеток, молочнокислых и уксуснокислых бактерий. Этот симбиоз позволяет напитку проходить спиртовое брожение, что придает ему характерный кисловатый вкус и обогащает его состав уникальными веществами, которые отсутствуют в других кисломолочных продуктах.
Белок в кефире частично расщеплен на аминокислоты, что делает его легко усваиваемым по сравнению с цельным молоком. Кроме того, кефир является источником множества витаминов, включая водорастворимые витамины (за исключением витамина С) и витамин A, пишет Газета.Ru.
Врач напомнила, что органические кислоты, содержащиеся в кефире, обладают антисептическими свойствами.
"И сами бактерии, которые находятся в этом продукте, улучшают функцию желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), подавляют рост и развитие патогенной микрофлоры в кишечнике, тем самым способствуя развитию полезной микрофлоры. А микрофлора кишечника — это практически 50% нашего иммунитета", — подчеркнула Михалева.
Это особенно важно для пожилых людей, так как с возрастом иммунитет ослабевает, добавила диетолог.
Молочная кислота, присутствующая в кефире, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшая функции желудка и кишечника, а также перистальтику. Это помогает предотвратить запоры, которые часто встречаются у пожилых людей.
Эндокринолог отметила, что кефир также обладает антиоксидантными свойствами. Он подавляет образование канцерогенов и снижает их патогенное воздействие на клетки кишечника. Это делает его эффективным средством для профилактики онкологических заболеваний.
Среди минералов в кефире особенно важен кальций. Он необходим для поддержания здоровья костей и профилактики остеопороза, который часто развивается у пожилых людей. Кроме того, кефир богат фосфором, магнием и другими важными микроэлементами.
Таким образом, кефир имеет множество полезных свойств, включая стимуляцию работы желудочно-кишечного тракта, антисептическое действие, улучшение иммунной функции кишечника, профилактику онкологических заболеваний, а также обогащение организма витаминами и минералами.
Эндокринологи рекомендуют включать кисломолочные продукты, включая кефир, в рацион людей всех возрастов. Особенно это важно для женщин после 40 лет в период перименопаузы и для мужчин после 50 лет, когда снижается уровень тестостерона, заключила специалист.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).
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