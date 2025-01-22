Почему кефир стоит включить в рацион каждому, а пожилым людям — особенно

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кефир — это чрезвычайно полезный кисломолочный напиток, который заслуживает названия "суперфуда". Он полезен для людей всех возрастов, особенно для пожилых, благодаря своим уникальным свойствам, которые помогают предотвращать различные заболевания, включая рак.

Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кефир

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог Оксана Михалева рассказала, что кефир отличается от других кисломолочных продуктов своим уникальным составом. В его производстве используется кефирный гриб — симбиоз дрожжевых клеток, молочнокислых и уксуснокислых бактерий. Этот симбиоз позволяет напитку проходить спиртовое брожение, что придает ему характерный кисловатый вкус и обогащает его состав уникальными веществами, которые отсутствуют в других кисломолочных продуктах.

Белок в кефире частично расщеплен на аминокислоты, что делает его легко усваиваемым по сравнению с цельным молоком. Кроме того, кефир является источником множества витаминов, включая водорастворимые витамины (за исключением витамина С) и витамин A, пишет Газета.Ru.

Врач напомнила, что органические кислоты, содержащиеся в кефире, обладают антисептическими свойствами.

"И сами бактерии, которые находятся в этом продукте, улучшают функцию желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), подавляют рост и развитие патогенной микрофлоры в кишечнике, тем самым способствуя развитию полезной микрофлоры. А микрофлора кишечника — это практически 50% нашего иммунитета", — подчеркнула Михалева.

Это особенно важно для пожилых людей, так как с возрастом иммунитет ослабевает, добавила диетолог.

Молочная кислота, присутствующая в кефире, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшая функции желудка и кишечника, а также перистальтику. Это помогает предотвратить запоры, которые часто встречаются у пожилых людей.

Эндокринолог отметила, что кефир также обладает антиоксидантными свойствами. Он подавляет образование канцерогенов и снижает их патогенное воздействие на клетки кишечника. Это делает его эффективным средством для профилактики онкологических заболеваний.

Среди минералов в кефире особенно важен кальций. Он необходим для поддержания здоровья костей и профилактики остеопороза, который часто развивается у пожилых людей. Кроме того, кефир богат фосфором, магнием и другими важными микроэлементами.

Таким образом, кефир имеет множество полезных свойств, включая стимуляцию работы желудочно-кишечного тракта, антисептическое действие, улучшение иммунной функции кишечника, профилактику онкологических заболеваний, а также обогащение организма витаминами и минералами.

Эндокринологи рекомендуют включать кисломолочные продукты, включая кефир, в рацион людей всех возрастов. Особенно это важно для женщин после 40 лет в период перименопаузы и для мужчин после 50 лет, когда снижается уровень тестостерона, заключила специалист.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

