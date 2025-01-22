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Почему кефир стоит включить в рацион каждому, а пожилым людям — особенно

3:19
Здоровье

Кефир — это чрезвычайно полезный кисломолочный напиток, который заслуживает названия "суперфуда". Он полезен для людей всех возрастов, особенно для пожилых, благодаря своим уникальным свойствам, которые помогают предотвращать различные заболевания, включая рак.

Кефир
Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кефир

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог Оксана Михалева рассказала, что кефир отличается от других кисломолочных продуктов своим уникальным составом. В его производстве используется кефирный гриб — симбиоз дрожжевых клеток, молочнокислых и уксуснокислых бактерий. Этот симбиоз позволяет напитку проходить спиртовое брожение, что придает ему характерный кисловатый вкус и обогащает его состав уникальными веществами, которые отсутствуют в других кисломолочных продуктах.

Белок в кефире частично расщеплен на аминокислоты, что делает его легко усваиваемым по сравнению с цельным молоком. Кроме того, кефир является источником множества витаминов, включая водорастворимые витамины (за исключением витамина С) и витамин A, пишет Газета.Ru.

Врач напомнила, что органические кислоты, содержащиеся в кефире, обладают антисептическими свойствами.

"И сами бактерии, которые находятся в этом продукте, улучшают функцию желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), подавляют рост и развитие патогенной микрофлоры в кишечнике, тем самым способствуя развитию полезной микрофлоры. А микрофлора кишечника — это практически 50% нашего иммунитета", — подчеркнула Михалева.

Это особенно важно для пожилых людей, так как с возрастом иммунитет ослабевает, добавила диетолог.

Молочная кислота, присутствующая в кефире, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшая функции желудка и кишечника, а также перистальтику. Это помогает предотвратить запоры, которые часто встречаются у пожилых людей.

Эндокринолог отметила, что кефир также обладает антиоксидантными свойствами. Он подавляет образование канцерогенов и снижает их патогенное воздействие на клетки кишечника. Это делает его эффективным средством для профилактики онкологических заболеваний.

Среди минералов в кефире особенно важен кальций. Он необходим для поддержания здоровья костей и профилактики остеопороза, который часто развивается у пожилых людей. Кроме того, кефир богат фосфором, магнием и другими важными микроэлементами.

Таким образом, кефир имеет множество полезных свойств, включая стимуляцию работы желудочно-кишечного тракта, антисептическое действие, улучшение иммунной функции кишечника, профилактику онкологических заболеваний, а также обогащение организма витаминами и минералами.

Эндокринологи рекомендуют включать кисломолочные продукты, включая кефир, в рацион людей всех возрастов. Особенно это важно для женщин после 40 лет в период перименопаузы и для мужчин после 50 лет, когда снижается уровень тестостерона, заключила специалист.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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