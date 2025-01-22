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Сахар и мозг: как отказ от быстрых углеводов может улучшить настроение и работу кишечника

1:28
Здоровье

Врач и старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин утверждает, что организму не требуются быстрые углеводы, содержащиеся в сахаре. Он отмечает, что отказ от сахара может привести к улучшению работы мозга через три недели.

Сахар
Фото: commons.wikimedia.org by Fritzs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сахар

Кондрахин объясняет, что быстрые углеводы, такие как сахар, фруктоза, конфеты, пирожные и мороженое, быстро проникают в организм, достигая головного мозга и вызывая чувство радости и удовольствия. Однако эти углеводы также могут оказывать успокаивающее воздействие на мозг, сравнимое с эффектом от алкоголя, поскольку они активируют те же рецепторы, пишет Газета.Ru.

Для улучшения состояния организма рекомендуется сократить потребление быстрых углеводов и увеличить долю длинных и медленных углеводов в рационе. Примерами таких углеводов могут служить продукты из твердых сортов пшеницы, напомнил эксперт.

Кондрахин утверждает, что отказ от сахара в течение трех недель может привести к улучшению настроения, устранению утренней слизи во рту и стабилизации работы кишечника. Он также отмечает, что быстрые углеводы могут оказывать на организм эффект, схожий с действием наркотических веществ, успокаивая и замедляя его функции.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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