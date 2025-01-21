10 литров "Пепси" в день в течение 20 лет: история англичанина, сумевшего побороть свою зависимость

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

44-летний житель Уэльса Энди Карри в течение 20 лет вёл крайне нездоровый образ жизни: ежедневно он выпивал по 10 литров "Пепси", что ударяло и по его здоровью, и по кошельку.

Фото: commons.wikimedia.org by Misiokk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ "Пепси"

Эта невероятная зависимость стоила мужчине почти 9 тысяч долларов в год, что в рублях равняется почти миллиону, но деньги не имели для него значения. Он готов был заплатить любую сумму, лишь бы и дальше пить "Пепси" в огромных количествах. Он страдал ожирением и был уже близок к диабету, но один сеанс гипнотерапии изменил всё.

Переломный момент наступил, когда благодаря своей жене Карри обратился к гипнотерапевту Дэвиду Килмурри. Онлайн-сеанс длился всего 40 минут, но этого оказалось достаточно, чтобы Энди больше никогда не захотел пить сладкую газировку. Жена англичанина не знает, что именно сказал ему Килмурри, но с тех пор Карри пьёт только воду и чувствует себя гораздо лучше.

Изменения поразительны: за месяц Энди сбросил 6 фунтов, стал энергичнее, и его кожа выглядит здоровее, чем раньше. По словам Килмурри, зависимость этого пациента была одной из самых худших, с которыми он сталкивался в своей практике. Специалист рад, что смог помочь Карри отказаться от этого яда.

Как признался Энди, в его холодильнике до сих пор стоят две коробки с бутылками "Пепси", но он на них даже не смотрит.

Уточнения

Пе́пси (англ. «Pepsi») — газированный, безалкогольный напиток, производимый компанией PepsiCo Inc. Компания была учреждена в 1893 году Калебом Брэдхемом и изначально имела название «Напиток Брэда». В 1898 году компания была переименована в Pepsi-Cola, а в 1961 году название напитка сократили до Pepsi.

