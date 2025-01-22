Всё, что нужно знать о проверке свежести яиц в домашних условиях

Чтобы не попасть на залежавшееся яйцо, воспользуйтесь одним из следующих методов, которые помогут вам проверить его свежесть в домашних условиях.
1. Тест с водой
Один из самых простых и быстрых способов — это проверить яйцо в воде. Наполните посуду холодной водой и аккуратно погрузите в неё яйцо. Если оно лежит на дне горизонтально — значит, оно свежее. Если яйцо начинает всплывать или стоять вертикально — это признак того, что оно не свежее и, скорее всего, испорчено. Это происходит потому, что со временем воздух проникает внутрь яйца и делает его легче.
2. Разбивание яйца
Разбейте яйцо и осмотрите его содержимое. У свежего яйца желток будет выпуклым и плотным, а белок — вязким и собранным вокруг желтка. В отличие от свежего яйца, у старого желток будет плоским, а белок растечётся по поверхности. Это один из наиболее надёжных способов определения свежести яйца.
3. Встряхивание яйца
Попробуйте встряхнуть яйцо и прислушайтесь. Если внутри слышны булькающие звуки — это значит, что воздух проник под скорлупу, и яйцо, вероятно, уже долго лежит или испорчено. У свежего яйца внутри не должно быть таких звуков.
Эти простые тесты помогут вам убедиться в качестве продукта и избежать употребления испорченных яиц.
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