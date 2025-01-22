Всё, что нужно знать о проверке свежести яиц в домашних условиях

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как проверить свежее ли яйцо: 3 простых способа

Чтобы не попасть на залежавшееся яйцо, воспользуйтесь одним из следующих методов, которые помогут вам проверить его свежесть в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

1. Тест с водой

Один из самых простых и быстрых способов — это проверить яйцо в воде. Наполните посуду холодной водой и аккуратно погрузите в неё яйцо. Если оно лежит на дне горизонтально — значит, оно свежее. Если яйцо начинает всплывать или стоять вертикально — это признак того, что оно не свежее и, скорее всего, испорчено. Это происходит потому, что со временем воздух проникает внутрь яйца и делает его легче.

2. Разбивание яйца

Разбейте яйцо и осмотрите его содержимое. У свежего яйца желток будет выпуклым и плотным, а белок — вязким и собранным вокруг желтка. В отличие от свежего яйца, у старого желток будет плоским, а белок растечётся по поверхности. Это один из наиболее надёжных способов определения свежести яйца.

3. Встряхивание яйца

Попробуйте встряхнуть яйцо и прислушайтесь. Если внутри слышны булькающие звуки — это значит, что воздух проник под скорлупу, и яйцо, вероятно, уже долго лежит или испорчено. У свежего яйца внутри не должно быть таких звуков.

Эти простые тесты помогут вам убедиться в качестве продукта и избежать употребления испорченных яиц.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.

