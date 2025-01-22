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Учёные выявили новую причину хронической усталости

1:47
Здоровье

COVID-19 и синдром хронической усталости: новая связь

Учёные из США нашли тревожную связь между перенесённым COVID-19 и развитием синдрома хронической усталости (СХУ). Согласно исследованию, опубликованному в Journal of General Internal Medicine, люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, в 7,5 раз чаще страдают от СХУ.

Усталость
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Усталость

Как проявляется синдром хронической усталости

Симптомы разнообразны и могут значительно ухудшать качество жизни. Среди них:

  • Сильная утомляемость, не проходящая после отдыха
  • Головокружение при вставании
  • Бессонница и нарушения сна
  • Умственное истощение: трудности с концентрацией и памятью
  • Общее чувство слабости и апатии

Эти симптомы часто остаются незамеченными или ошибочно воспринимаются как следствие обычной усталости.

Исследование и его результаты

В исследовании, в котором участвовали 11 800 человек, 4,5% из тех, кто переболел COVID-19, страдали от синдрома хронической усталости, в то время как среди остальных участников этот показатель составил всего 0,6%. Учёные предупреждают, что с учётом высокой заболеваемости COVID-19, количество случаев СХУ может значительно вырасти в ближайшие годы.

Важность диагностики

Хроническая усталость после COVID-19 может быть неочевидной, но её последствия не менее серьёзны. С учётом роста числа заболевших коронавирусом важно обращать внимание на признаки СХУ и обращаться за медицинской помощью, если симптомы продолжаются долго.

Уточнения

Астени́я - болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света, резких запахов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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