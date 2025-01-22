Учёные выявили новую причину хронической усталости

Учёные из США нашли тревожную связь между перенесённым COVID-19 и развитием синдрома хронической усталости (СХУ). Согласно исследованию, опубликованному в Journal of General Internal Medicine, люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, в 7,5 раз чаще страдают от СХУ.
Симптомы разнообразны и могут значительно ухудшать качество жизни. Среди них:
Эти симптомы часто остаются незамеченными или ошибочно воспринимаются как следствие обычной усталости.
В исследовании, в котором участвовали 11 800 человек, 4,5% из тех, кто переболел COVID-19, страдали от синдрома хронической усталости, в то время как среди остальных участников этот показатель составил всего 0,6%. Учёные предупреждают, что с учётом высокой заболеваемости COVID-19, количество случаев СХУ может значительно вырасти в ближайшие годы.
Хроническая усталость после COVID-19 может быть неочевидной, но её последствия не менее серьёзны. С учётом роста числа заболевших коронавирусом важно обращать внимание на признаки СХУ и обращаться за медицинской помощью, если симптомы продолжаются долго.
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