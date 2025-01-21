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Изменения в ногах, предупреждающие о заболеваниях сосудов

2:01
Здоровье

6 симптомов, которые могут сигнализировать о заболевании артерий

Когда боль в ногах становится частым спутником повседневной жизни, это может быть не просто усталость, а тревожный сигнал. Некоторые симптомы, такие как боли в ногах и изменения кожи, могут указывать на заболевания, связанные с артериями, в частности, на повышенный уровень холестерина. Это состояние может значительно увеличить риски сердечных приступов и инсультов, предупреждают эксперты Национальной службы здравоохранения Англии.

Туфли
Фото: https://www.freepik.com
Туфли

Как холестерин влияет на здоровье артерий

Высокий уровень холестерина способен создавать жировые отложения, которые блокируют кровоток в артериях. Это приводит к заболеванию периферических артерий, когда кровоснабжение мышц ног нарушается, и возникают неприятные симптомы.

Шесть симптомов, которые могут указать на проблему с артериями:

  • Сильная боль в ногах - боль, которая появляется при ходьбе и исчезает после нескольких минут отдыха, может быть первым признаком заболевания.
  • Выпадение волос - снижение кровообращения в ногах может привести к выпадению волос на конечностях.
  • Онемение и слабость - при ухудшении кровообращения в ногах появляются неприятные ощущения, такие как онемение и слабость.
  • Незаживающие язвы - плохое кровоснабжение затрудняет заживление ран и язв на ногах.
  • Изменение цвета кожи - кожа ног может стать бледной или синеть из-за недостатка кислорода в тканях.
  • Истощение мышц - отсутствие должного кровоснабжения приводит к атрофии мышц ног.

Важность ранней диагностики

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, стоит немедленно обратиться к врачу. Раннее выявление заболеваний артерий и контроль уровня холестерина могут значительно снизить риски серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Арте́рии - кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам, в отличие от вен, в которых кровь движется к сердцу ("центрипетально").
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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