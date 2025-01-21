Удары по голове пробуждают скрытый вирус, влияющий на здоровье мозга

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Удары по голове могут активировать вирусы и повлиять на здоровье мозга

Удары по голове могут не только вызвать сотрясение мозга, но и активировать вирусы, которые долгое время скрывались в нашем организме. Учёные из Университета Тафтса и Оксфордского университета выдвинули сенсационную теорию, объясняющую, почему травмы головы могут быть связаны с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Влияние травм на скрытые вирусы

Результаты исследования, опубликованного в журнале Science Signaling, показали, что физические повреждения мозга могут "разбудить" вирус простого герпеса 1-го типа (HSV-1), который обычно остаётся в спящем состоянии в клетках мозга. Это открытие объясняет, почему у людей, перенёсших травмы головы, повышается риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Учёные создали лабораторную модель мозга с использованием губчатого материала, содержащего коллаген и шёлковые белки, которые были заселены нейронами и другими клетками мозга с вирусом HSV-1. Когда модель подверглась травмам, аналогичным сотрясениям мозга, вирус активировался. Это вызвало воспаление, образование амилоидных бляшек и гибель нейронов — процессы, связанные с развитием болезни Альцгеймера.

Что это значит для медицины

Это открытие может иметь важные последствия для лечения и профилактики нейродегенеративных заболеваний. Учёные предполагают, что использование противовирусных и противовоспалительных препаратов может помочь снизить риски и предотвратить развитие таких заболеваний после травм головы. Это также поднимает важные вопросы о необходимости ранней диагностики и подходов к лечению пациентов, перенёсших травмы мозга.

Преимущества дальнейших исследований

Хотя это исследование открывает новые горизонты в изучении воздействия травм на мозг, оно также подчёркивает важность продолжения научных работ, направленных на понимание механизмов, которые стоят за нейродегенеративными заболеваниями, и поиск эффективных методов профилактики и лечения.

Уточнения

Ге́рпес - группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

