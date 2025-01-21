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Этот гормон помогает мозгу справляться с голодом

2:09
Здоровье

Новый тип нейронов: как мозг управляет чувством голода

Как мозг справляется с чувством голода? Учёные из Рокфеллеровского университета сделали сенсационное открытие, которое позволяет взглянуть на этот процесс с новой стороны.

спортсмен ест
Фото: freepik by Drazen Zigic
спортсмен ест

Открытие, меняющее представление о голоде

В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature, учёные обнаружили новый тип нейронов, которые играют ключевую роль в контроле аппетита. Эти нейроны, выражающие ген BNC2, активируются, когда мы видим или ощущаем еду. Они помогают сразу же подавить желание поесть, что значительно улучшает контроль над аппетитом.

Ранее учёные считали, что в мозге существуют только два типа нейронов, отвечающих за голод и насыщение: одни вызывают чувство голода, а другие — насыщение. Однако новое открытие показало, что есть ещё один тип нейронов, который работает гораздо быстрее, помогая мгновенно "затушить" ощущение голода.

Механизм работы нейронов

Эти нейроны активируются гормоном лептином, который регулирует вес. Важной их функцией является не только подавление аппетита, но и облегчение негативных эмоций, связанных с голодом. Это достигается за счёт ингибирования нейронов, которые стимулируют чувство голода.

Потенциал для медицины

Открытие нового типа нейронов может оказать важное влияние на методы лечения ожирения и диабета. Учёные предполагают, что это знание откроет новые возможности для создания терапевтических средств, направленных на более эффективное регулирование аппетита и контроль массы тела.

Перспективы исследования

Это открытие ещё предстоит исследовать, но оно уже может привести к революции в подходах к лечению заболеваний, связанных с неправильным контролем аппетита. В будущем такие исследования помогут лучше понять, как можно повлиять на механизмы голода и насыщения, что будет полезно для борьбы с ожирением и нарушениями обмена веществ.

Уточнения

Аппети́т — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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