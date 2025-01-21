Что пить нельзя, если хотите сохранить волосы

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Напитки, которые могут стать причиной облысения у мужчин

Как часто вы задумываетесь о том, что пьёте? Учёные из Университета Цинхуа в Пекине обнаружили тревожную связь между употреблением сладких напитков и выпадением волос у мужчин.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Волосы мужчины

Влияние сладких напитков

Исследование охватило более 1000 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Участники поделились информацией о своём питании и состоянии волос. Оказалось, что даже один сладкий напиток в день увеличивает риск потери волос на 30%. Те, кто пил больше одного напитка ежедневно, сталкивались с вероятностью облысения на 42% выше.

Этот эффект учёные связывают с высоким содержанием сахара, который провоцирует нарушение гормонального баланса, снижает усвоение важных витаминов и минералов, а также усиливает воспалительные процессы.

Важные нюансы исследования

Однако авторы подчёркивают, что исследование имеет свои ограничения. Оно проводилось исключительно среди китайских мужчин, поэтому результаты не могут быть полностью экстраполированы на другие этнические группы. Также не учитывались другие факторы, которые могут влиять на здоровье волос:

Генетическая предрасположенность.

Стресс.

Дефицит витаминов и минералов.

Гормональные изменения.

Приём некоторых лекарств.

Почему это важно

Хотя сладкие напитки давно известны своими негативными эффектами на организм, их влияние на волосы часто остаётся вне зоны внимания. Однако теперь становится очевидно, что пересмотр привычек в питании — это не только вопрос здоровья, но и внешнего вида.

Итоги

Пока исследователи продолжают изучать причины облысения, очевидно одно: умеренность в потреблении сладких напитков может помочь сохранить не только здоровье, но и густоту волос.

Уточнения

Алопе́ция - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

