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Вред или польза: кому стоит отказаться от кофе

Здоровье

Кофе — это напиток, который не только бодрит, но и приносит множество пользы организму. Тем не менее, он не всегда безопасен для всех, и существует ряд противопоказаний к его употреблению.

Кофе с корицей
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофе с корицей

Полезные свойства кофе

Как отмечает врач-гастроэнтеролог Элена Уразакова, кофе имеет ряд полезных эффектов для здоровья:

  • Он активирует центральную нервную систему, улучшает концентрацию и повышает работоспособность.
  • Напиток ускоряет обмен веществ, помогает сжигать калории и предотвращает набор веса.
  • Кофе богат антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы и замедляют процессы старения клеток.
  • Регулярное потребление может снизить риски заболеваний, таких как жировой гепатоз печени, сахарный диабет 2 типа, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Кому кофе может навредить

Несмотря на все эти преимущества, существуют случаи, когда кофе стоит употреблять с осторожностью. Например:

  • Людям с повышенным давлением нужно быть осторожными с кофе, так как он может его повысить.
  • Во время обострения заболеваний, таких как гастрит или язва, лучше отказаться от кофе.
  • Этот напиток может стать причиной тревожности и бессонницы, особенно если пить его в вечернее время.

Сколько можно пить кофе

Если у вас нет противопоказаний, то безопасная норма — 2-3 чашки кофе в день. Больше этого количества может привести к нежелательным побочным эффектам.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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