Вред или польза: кому стоит отказаться от кофе

Кофе — это напиток, который не только бодрит, но и приносит множество пользы организму. Тем не менее, он не всегда безопасен для всех, и существует ряд противопоказаний к его употреблению.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофе с корицей

Полезные свойства кофе

Как отмечает врач-гастроэнтеролог Элена Уразакова, кофе имеет ряд полезных эффектов для здоровья:

Он активирует центральную нервную систему, улучшает концентрацию и повышает работоспособность.

Напиток ускоряет обмен веществ, помогает сжигать калории и предотвращает набор веса.

Кофе богат антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы и замедляют процессы старения клеток.

Регулярное потребление может снизить риски заболеваний, таких как жировой гепатоз печени, сахарный диабет 2 типа, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Кому кофе может навредить

Несмотря на все эти преимущества, существуют случаи, когда кофе стоит употреблять с осторожностью. Например:

Людям с повышенным давлением нужно быть осторожными с кофе, так как он может его повысить.

Во время обострения заболеваний, таких как гастрит или язва, лучше отказаться от кофе.

Этот напиток может стать причиной тревожности и бессонницы, особенно если пить его в вечернее время.

Сколько можно пить кофе

Если у вас нет противопоказаний, то безопасная норма — 2-3 чашки кофе в день. Больше этого количества может привести к нежелательным побочным эффектам.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

