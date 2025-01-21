Можно ли пить алкоголь без вреда для здоровья? Исследования ученых

Ежедневное потребление даже малых доз алкоголя может оказать негативное влияние на здоровье человека. Одна кружка пива или бокал вина в день — это риск развития множества серьезных заболеваний.
Не стоит забывать, что помимо множества вредных эффектов, такие дозы алкоголя могут также защитить от некоторых недугов, как показали последние научные исследования.
Недавний анализ ученых показал, что регулярное употребление алкоголя, даже в небольших количествах, повышает риск развития множества заболеваний. В частности, употребление хотя бы одного алкогольного напитка в неделю увеличивает риск возникновения 19 различных заболеваний, по сравнению с теми, кто совсем не пьет.
Среди болезней, с которыми может столкнуться человек, регулярно употребляющий алкоголь, — сердечно-сосудистые заболевания, диабет, а также различные формы рака.
Медики утверждают, что не существует безопасной нормы употребления спиртного. Человек, который выпивает даже небольшое количество алкоголя, повышает свой риск развития заболеваний. С другой стороны, чем меньше алкоголя потребляется, тем ниже этот риск.
В США безопасными нормами для мужчин считается не более двух порций алкоголя в день, для женщин — не более одной порции.
Исследования показали, что мужчины, употребляющие один алкогольный напиток в неделю, на 16% более склонны к развитию рака толстой кишки и на 6% — рака пищевода. Если же мужчина пьет до 21 порции алкоголя в неделю, эти риски значительно увеличиваются.
Для женщин, которые употребляют три порции алкоголя в день, вероятность развития рака глотки возрастает на 90%.
Многие годы считалось, что умеренное потребление алкоголя полезно для сердца, но новые исследования опровергли это мнение. На самом деле, умеренное потребление алкоголя не снижает риск заболеваний сердца по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь вообще.
Однако алкоголь оказывает минимальное влияние на риск ишемической болезни сердца, который в большей степени зависит от таких факторов, как ожирение, неправильное питание и отсутствие физической активности.
Умеренное потребление алкоголя снижает риск инсульта. Спиртное способствует разжижению крови, что уменьшает вероятность образования тромбов, которые могут попасть в мозг. У людей, выпивающих по одному напитку в день, риск инсульта снижается на 10% по сравнению с теми, кто не пьет алкоголь.
Однако если употребление алкоголя превышает две порции в день, риск инсульта увеличивается на 8%.
Исследования показали, что у людей, которые пьют больше 7 порций алкоголя в неделю, риск смертности от алкоголя составляет 1 на 1000. Для тех, кто употребляет более 9 порций еженедельно, этот риск возрастает до 1 на 100.
Ежедневное потребление алкоголя, даже в малых дозах, увеличивает риск множества заболеваний, включая рак и болезни сердца. Тем не менее, умеренное потребление может быть связано с пониженным риском инсульта. Важно помнить, что употребление алкоголя следует ограничивать, чтобы минимизировать риски для здоровья.
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