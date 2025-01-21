Можно ли пить алкоголь без вреда для здоровья? Исследования ученых

3:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневное потребление даже малых доз алкоголя может оказать негативное влияние на здоровье человека. Одна кружка пива или бокал вина в день — это риск развития множества серьезных заболеваний.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

Не стоит забывать, что помимо множества вредных эффектов, такие дозы алкоголя могут также защитить от некоторых недугов, как показали последние научные исследования.

Алкоголь и здоровье: какие заболевания под угрозой

Недавний анализ ученых показал, что регулярное употребление алкоголя, даже в небольших количествах, повышает риск развития множества заболеваний. В частности, употребление хотя бы одного алкогольного напитка в неделю увеличивает риск возникновения 19 различных заболеваний, по сравнению с теми, кто совсем не пьет.

Среди болезней, с которыми может столкнуться человек, регулярно употребляющий алкоголь, — сердечно-сосудистые заболевания, диабет, а также различные формы рака.

Опасная норма: не существует безопасного уровня потребления

Медики утверждают, что не существует безопасной нормы употребления спиртного. Человек, который выпивает даже небольшое количество алкоголя, повышает свой риск развития заболеваний. С другой стороны, чем меньше алкоголя потребляется, тем ниже этот риск.

В США безопасными нормами для мужчин считается не более двух порций алкоголя в день, для женщин — не более одной порции.

Алкоголь и рак

Исследования показали, что мужчины, употребляющие один алкогольный напиток в неделю, на 16% более склонны к развитию рака толстой кишки и на 6% — рака пищевода. Если же мужчина пьет до 21 порции алкоголя в неделю, эти риски значительно увеличиваются.

Для женщин, которые употребляют три порции алкоголя в день, вероятность развития рака глотки возрастает на 90%.

Алкоголь и сердце

Многие годы считалось, что умеренное потребление алкоголя полезно для сердца, но новые исследования опровергли это мнение. На самом деле, умеренное потребление алкоголя не снижает риск заболеваний сердца по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь вообще.

Однако алкоголь оказывает минимальное влияние на риск ишемической болезни сердца, который в большей степени зависит от таких факторов, как ожирение, неправильное питание и отсутствие физической активности.

Алкоголь, инсульт и смертность

Умеренное потребление алкоголя снижает риск инсульта. Спиртное способствует разжижению крови, что уменьшает вероятность образования тромбов, которые могут попасть в мозг. У людей, выпивающих по одному напитку в день, риск инсульта снижается на 10% по сравнению с теми, кто не пьет алкоголь.

Однако если употребление алкоголя превышает две порции в день, риск инсульта увеличивается на 8%.

Исследования показали, что у людей, которые пьют больше 7 порций алкоголя в неделю, риск смертности от алкоголя составляет 1 на 1000. Для тех, кто употребляет более 9 порций еженедельно, этот риск возрастает до 1 на 100.

Ежедневное потребление алкоголя, даже в малых дозах, увеличивает риск множества заболеваний, включая рак и болезни сердца. Тем не менее, умеренное потребление может быть связано с пониженным риском инсульта. Важно помнить, что употребление алкоголя следует ограничивать, чтобы минимизировать риски для здоровья.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

