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Почему возникает изжога и из-за каких продуктов?

1:10
Здоровье

Изжога — это досадное чувство жжения в области груди, которое может возникать после потребления определенных продуктов. Оно знакомо практически каждому.

Вредная еда
Фото: unsplash.com by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вредная еда

Врач-эндокринолог Зухра Павлова утверждает, что жирные и жареные блюда чаще всего становятся виновниками этого состояния. Они приводят к расслаблению особого сфинктера, из-за чего кислота из желудка попадает в пищевод, вызывая кислый или горький привкус в горле.

Острые специи, а также чеснок и лук могут увеличивать кислотность, способствуя появлению изжоги у людей с повышенной чувствительностью. Кроме того, сладкие и газированные напитки, содержащие много углекислоты и сахаров, тоже могут привести к неприятным ощущениям.

Сладкие угощения и выпечка, богатые трансжирами и сахаром, могут негативно сказаться на работе пищеварительной системы. 

Кофеин и алкоголь, особенно при чрезмерном употреблении, также нередко становятся источником дискомфорта. Некоторые фрукты, особенно цитрусовые и помидоры, могут спровоцировать изжогу из-за их кислой природы.

 

Уточнения

Желу́док (лат  ventriculum, gaster, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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