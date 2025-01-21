Почему возникает изжога и из-за каких продуктов?

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изжога — это досадное чувство жжения в области груди, которое может возникать после потребления определенных продуктов. Оно знакомо практически каждому.

Фото: unsplash.com by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вредная еда

Врач-эндокринолог Зухра Павлова утверждает, что жирные и жареные блюда чаще всего становятся виновниками этого состояния. Они приводят к расслаблению особого сфинктера, из-за чего кислота из желудка попадает в пищевод, вызывая кислый или горький привкус в горле.

Острые специи, а также чеснок и лук могут увеличивать кислотность, способствуя появлению изжоги у людей с повышенной чувствительностью. Кроме того, сладкие и газированные напитки, содержащие много углекислоты и сахаров, тоже могут привести к неприятным ощущениям.

Сладкие угощения и выпечка, богатые трансжирами и сахаром, могут негативно сказаться на работе пищеварительной системы.

Кофеин и алкоголь, особенно при чрезмерном употреблении, также нередко становятся источником дискомфорта. Некоторые фрукты, особенно цитрусовые и помидоры, могут спровоцировать изжогу из-за их кислой природы.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, gaster, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.



