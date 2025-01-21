Почему возникает изжога и из-за каких продуктов?

Изжога — это досадное чувство жжения в области груди, которое может возникать после потребления определенных продуктов. Оно знакомо практически каждому.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова утверждает, что жирные и жареные блюда чаще всего становятся виновниками этого состояния. Они приводят к расслаблению особого сфинктера, из-за чего кислота из желудка попадает в пищевод, вызывая кислый или горький привкус в горле.
Острые специи, а также чеснок и лук могут увеличивать кислотность, способствуя появлению изжоги у людей с повышенной чувствительностью. Кроме того, сладкие и газированные напитки, содержащие много углекислоты и сахаров, тоже могут привести к неприятным ощущениям.
Сладкие угощения и выпечка, богатые трансжирами и сахаром, могут негативно сказаться на работе пищеварительной системы.
Кофеин и алкоголь, особенно при чрезмерном употреблении, также нередко становятся источником дискомфорта. Некоторые фрукты, особенно цитрусовые и помидоры, могут спровоцировать изжогу из-за их кислой природы.
Желу́док (лат ventriculum, gaster, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
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