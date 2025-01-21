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Почему стресс способствует увеличению веса?

1:22
Здоровье

Каждый день мы сталкиваемся со стрессом — будь то в комфортной атмосфере дома, на рабочем месте, в магазине или в общественном транспорте. Мы накапливаем внутри себя гнев и обиду, и вскоре возникает желание притвориться больным, чтобы спрятаться под тёплым одеялом и оставить все заботы позади.

Девушка ест пирожные
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка ест пирожные

Именно в эти моменты начинают расти цифры на весах, и это не случайность. Корень проблемы часто скрывается в нашем рационе.

Когда мы испытываем стресс, уровень кортизола, известного как гормон стресса, возрастает. Он усиливает свое воздействие в периоды повышенной тревожности и способствует накоплению жировых отложений, особенно в области живота.

Кроме того, стресс приводит к снижению уровня серотонина — гормона, ответственного за наше настроение. Из-за необдуманных перекусов лишний вес может стать следствием этой эмоциональной нагрузки.

Важно делать осознанный выбор продуктов, независимо от настроения. Наше психоэмоциональное состояние очень тесно связано с тем, что мы едим. Включайте в свой рацион цитрусовые, зеленые овощи, качественный шоколад, морепродукты, злаки, миндаль и оранжевые фрукты для повышения настроения и улучшения самочувствия.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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