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Психологи рассказали о пользе интимной близости в пожилом возрасте

2:16
Здоровье

Существует стереотип о том, что интимные отношения бывают только у молодых, а после 50 лет эта сторона жизни перестаёт быть нужной. На самом деле многие люди даже в почтенном возрасте хотят дарить и получать любовь в полном смысле слова, в том числе и физически. Психолог-сексолог Оксана Васильева и её коллега Екатерина Есипова рассказали в беседе с "Лентой.ру", чем полезен секс для пожилых людей.

Осенний парк
Фото: commons.wikimedia.org by Rula Sibai, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осенний парк

Интимные отношения в пожилом возрасте способны поднять настроение и открывают у людей второе дыхание, что положительно влияет как на психическое, так и на физическое здоровье, которое во многом зависит от состояния души. Также это способ почувствовать себя молодыми, несмотря на цифры в паспорте, что тоже идёт на пользу людям, вступившим в тот возраст, когда могут возникнуть переживания из-за наступления старости.

Васильева вспомнила случай, когда к ней на приём пришли трое: взрослый сын и его пожилые родители. Сын случайно застал их во время секса, был возмущён увиденным и настоял на визите к психологу, чтобы тот "вразумил" отца и мать, которые "занимаются глупостями вместо того, чтобы думать о вечном".

"Пожилую пару я проводила, пожелав им долгой сексуальной жизни, а с сыном мы ещё долго разбирались, откуда у него такие установки, что в пожилом возрасте секса нет", — рассказала Васильева.

Екатерина Есипова поделилась случаем, когда к ней на приём тоже пришли пожилые супруги.

"У них возникли проблемы с интимной жизнью из-за физических изменений и некоторых хронических заболеваний. Оказалось, что они очень любили друг друга и хотели сохранить близость, но не знали, как адаптироваться к новым условиям. Мы вместе работали над поиском подходящих решений, учитывая их здоровье и физические ограничения", — объяснила Есипова.

Также она вспомнила 70-летнего пациента, возобновившего половую жизнь и признавшегося, что это сделало его более энергичным и жизнерадостным, что лишний раз доказывает, что интимная сторона отношений важна в любом возрасте.

Уточнения

Инти́мными отноше́ниями в общем случае называют глубоко личные и скрытые от посторонних глаз отношения между очень близкими людьми. В обычном разговорном смысле интимные отношения — это прежде всего половые отношения (секс).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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