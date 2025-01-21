Названо лучшее время суток для проведения операций на сердце

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные Лилльского университета провели исследование, чтобы определить, какое время суток лучшее для проведения операций на сердце, и пришли к выводу, что это полдень.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Исследователи изучали разных пациентов, каждый из которых пережил операцию на сердце. Некоторые из них были прооперированы рано утром, другие — в полдень. Именно у тех людей, кому проводили эту операцию в полдень, было меньше всего осложнений в течение последующих 500 дней.

По мнению специалистов, это связано с биоритмами, которые влияют на сон и бодрствование. Когда организм готов бодрствовать, он лучше справляется с травмами и стрессом, а операция на открытом сердце — это достаточно экстремальное испытание как для самого сердца, так и для всего организма.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

