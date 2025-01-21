Названо лучшее время суток для проведения операций на сердце

Учёные Лилльского университета провели исследование, чтобы определить, какое время суток лучшее для проведения операций на сердце, и пришли к выводу, что это полдень.
Исследователи изучали разных пациентов, каждый из которых пережил операцию на сердце. Некоторые из них были прооперированы рано утром, другие — в полдень. Именно у тех людей, кому проводили эту операцию в полдень, было меньше всего осложнений в течение последующих 500 дней.
По мнению специалистов, это связано с биоритмами, которые влияют на сон и бодрствование. Когда организм готов бодрствовать, он лучше справляется с травмами и стрессом, а операция на открытом сердце — это достаточно экстремальное испытание как для самого сердца, так и для всего организма.
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