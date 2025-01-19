Не игнорируй эти симптомы — сигналы организма о дефиците питательных веществ

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит питательных веществ может проявляться различными, порой неожиданными, симптомами.

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Усталость, плохое настроение, головные боли, проблемы с кожей, мышечные спазмы, частые инфекции, трудности с концентрацией, выпадение волос и ломкость ногтей — все это может указывать на нехватку витаминов и минералов, таких как витамин D или магний. Однако существуют и менее очевидные признаки дефицита.

Одним из распространенных дефицитов является дефицит железа.

К типичным симптомам относятся усталость, слабость, апатия, головные боли, головокружение, проблемы с концентрацией, одышка, бледность, учащенное сердцебиение, ухудшение состояния волос и ногтей, а также сухость кожи. Менее известным признаком является гладкий, красный язык (атрофический глоссит), часто сопровождающийся болезненностью, жжением, зудом и повышенной чувствительностью к кислой и соленой пище. Однако подобные изменения языка могут быть связаны и с дефицитом витаминов B6, B12, фолиевой кислоты или грибковой инфекцией.

Еще одним симптомом дефицита железа может быть желание есть несъедобные вещи, такие как крахмал, сырой рис, глина, мел или лед. Тяга к земле или глине может свидетельствовать о нехватке цинка, а к гипсу или краске — о дефиците кальция. Такое пищевое поведение, называемое пика, может иметь серьезные последствия для здоровья.

Дефицит магния, играющего важную роль в нервной проводимости, мышечных сокращениях, ферментативных реакциях, гормональном балансе и энергетическом обмене, также может проявляться необычными симптомами.

Помимо усталости, проблем с концентрацией и памятью, болезненных мышечных спазмов, подергивания век и повышенной чувствительности к стрессу, нехватка магния может вызывать онемение, покалывание или нарушение чувствительности в щеках, руках, ногах и коже головы