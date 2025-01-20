Серотонин: как повысить гормон счастья естественным путем

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Серотонин, известный как "гормон счастья", играет ключевую роль в регулировании настроения, сна, аппетита и либидо. Он синтезируется из аминокислоты триптофана и функционирует как нейромедиатор, передавая сигналы между нервными клетками.

Фото: commons.wikimedia.org by Jesus Solana from Madrid, Spain, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Радостная девушка

Основные функции серотонина:

Настроение : Серотонин способствует ощущению радости и спокойствия. Низкий уровень этого гормона может быть связан с депрессией и тревожными расстройствами.

: Серотонин способствует ощущению радости и спокойствия. Низкий уровень этого гормона может быть связан с депрессией и тревожными расстройствами. Сон : Участвует в выработке мелатонина, гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Достаточный уровень серотонина способствует качественному сну.

: Участвует в выработке мелатонина, гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Достаточный уровень серотонина способствует качественному сну. Пищеварение : Более 90% серотонина синтезируется в кишечнике, где он регулирует перистальтику и секрецию ферментов, влияя на аппетит и пищеварение.

: Более 90% серотонина синтезируется в кишечнике, где он регулирует перистальтику и секрецию ферментов, влияя на аппетит и пищеварение. Сексуальное влечение: Уровень серотонина влияет на либидо; как его дефицит, так и избыток могут приводить к снижению сексуального желания.

Способы повышения уровня серотонина:

Питание : Включение в рацион продуктов, богатых триптофаном, таких как индейка, сыр, орехи и бананы, способствует синтезу серотонина.

: Включение в рацион продуктов, богатых триптофаном, таких как индейка, сыр, орехи и бананы, способствует синтезу серотонина. Физическая активность : Регулярные упражнения, особенно аэробные, стимулируют выработку серотонина и улучшают настроение.

: Регулярные упражнения, особенно аэробные, стимулируют выработку серотонина и улучшают настроение. Солнечный свет : Ежедневное пребывание на солнце в течение 10-15 минут повышает уровень серотонина, улучшая самочувствие.

: Ежедневное пребывание на солнце в течение 10-15 минут повышает уровень серотонина, улучшая самочувствие. Медитация и йога: Практики осознанности снижают уровень стресса и способствуют повышению серотонина.