Серотонин: как повысить гормон счастья естественным путем

Серотонин, известный как "гормон счастья", играет ключевую роль в регулировании настроения, сна, аппетита и либидо. Он синтезируется из аминокислоты триптофана и функционирует как нейромедиатор, передавая сигналы между нервными клетками.
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Радостная девушка
Основные функции серотонина:
Настроение: Серотонин способствует ощущению радости и спокойствия. Низкий уровень этого гормона может быть связан с депрессией и тревожными расстройствами.
Сон: Участвует в выработке мелатонина, гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Достаточный уровень серотонина способствует качественному сну.
Пищеварение: Более 90% серотонина синтезируется в кишечнике, где он регулирует перистальтику и секрецию ферментов, влияя на аппетит и пищеварение.
Сексуальное влечение: Уровень серотонина влияет на либидо; как его дефицит, так и избыток могут приводить к снижению сексуального желания.
Способы повышения уровня серотонина:
Питание: Включение в рацион продуктов, богатых триптофаном, таких как индейка, сыр, орехи и бананы, способствует синтезу серотонина.
Физическая активность: Регулярные упражнения, особенно аэробные, стимулируют выработку серотонина и улучшают настроение.
Солнечный свет: Ежедневное пребывание на солнце в течение 10-15 минут повышает уровень серотонина, улучшая самочувствие.
Медитация и йога: Практики осознанности снижают уровень стресса и способствуют повышению серотонина.