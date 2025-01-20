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Серотонин: как повысить гормон счастья естественным путем

1:41
Здоровье

Серотонин, известный как "гормон счастья", играет ключевую роль в регулировании настроения, сна, аппетита и либидо. Он синтезируется из аминокислоты триптофана и функционирует как нейромедиатор, передавая сигналы между нервными клетками.

Радостная девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Jesus Solana from Madrid, Spain, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Радостная девушка

Основные функции серотонина:

  • Настроение: Серотонин способствует ощущению радости и спокойствия. Низкий уровень этого гормона может быть связан с депрессией и тревожными расстройствами.
  • Сон: Участвует в выработке мелатонина, гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Достаточный уровень серотонина способствует качественному сну.
  • Пищеварение: Более 90% серотонина синтезируется в кишечнике, где он регулирует перистальтику и секрецию ферментов, влияя на аппетит и пищеварение.
  • Сексуальное влечение: Уровень серотонина влияет на либидо; как его дефицит, так и избыток могут приводить к снижению сексуального желания.

Способы повышения уровня серотонина:

  • Питание: Включение в рацион продуктов, богатых триптофаном, таких как индейка, сыр, орехи и бананы, способствует синтезу серотонина.
  • Физическая активность: Регулярные упражнения, особенно аэробные, стимулируют выработку серотонина и улучшают настроение.
  • Солнечный свет: Ежедневное пребывание на солнце в течение 10-15 минут повышает уровень серотонина, улучшая самочувствие.
  • Медитация и йога: Практики осознанности снижают уровень стресса и способствуют повышению серотонина.
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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