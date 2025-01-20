Терапевт назвала оптимальное количество минут для принятия горячей ванны

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Горячая ванна — приятный способ расслабления, особенно после тяжёлого дня, однако во время водных процедур не стоит забывать о времени: нужно обязательно учитывать особенности своего здоровья, ведь при некоторых заболеваниях вредно оставаться в горячей воде слишком долго.

Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Часы

Терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с Life.ru, что людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, нельзя пересиживать в горячей ванне, иначе у них может понизиться давление, что приведёт к слабости и плохому самочувствию. По словам специалиста, самое главное — прислушиваться к собственному организму. Если он подаёт сигналы о том, что нужно закончить процедуру, значит, действительно пора её заканчивать.

"В целом, если человек нормально переносит ванну и ему не становится плохо, то можно установить себе предел в 20—30 минут. Предельная температура воды в ванне — 38 градусов, выше уже точно не стоит", — отметила Чернышова.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. Ванной называют также резервуары для обмывания и погружения разных частей тела, например: сидячая ванна, ножная ванна, глазная ванночка.

